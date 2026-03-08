Anuncian evento a beneficio en Recoleta por Lenwa Dura: artistas confirmados y cómo comprar entradas

Este domingo 22 de marzo, en la comuna de Recoleta se vivirá una gran jornada dedicada a la cultura hip hop con el evento “Tira Para Arriba – Joven de la Pobla”. Evento que tiene un carácter especial, ya que es a beneficio del rapero Lenwa Dura.

La actividad contará con música en vivo, freestyle y se desarrollará en Arena Recoleta (Av. Einstein 898). El evento se realizará desde las 12:00 hasta las 22:00 horas y será un espacio libre de alcohol y pensado para toda la familia.

Line up del evento “Tira Para Arriba – Joven de la Pobla” y cómo comprar entradas

La jornada contará con un potente lineup, el que se compone por Lenwa Dura, De Killtros, Omega El CTM, Centinela Spectro, Mamborap, Mamma Soul, Zaturno, Ley 20mil, En Secreto, Shesho Rap, Geoenezetao y A.N.T.I.F.A.Z. De este modo, distintas generaciones del rap nacional se juntarán en esta gran iniciativa.

Además, también incluirá una exhibición de freestyle, donde se presentarán reconocidos exponentes de la improvisación como Kaiser, Sador, JNO y Cristofebril, prometiendo momentos de alta energía para los fanáticos de las batallas.

Por otro lado, la animación estará a cargo de Crea Beatbox y RH Rita Pino Mardones, quienes guiarán las distintas actividades de la jornada.

Las entradas para este evento a beneficio de Lenwa Dura tienen un costo de $5.000 y se pueden adquirir a través del sitio web de Ticketone.

De este modo, se espera una jornada que busca ser más que un simple show, sino que se espera que sea un encuentro para la comunidad hip hop, en el que se celebre la música y la solidaridad.

