Lenwa Dura genera gran preocupación tras intentar terminar con su vida: esto se sabe sobre su estado de salud

Recientemente, el popular rapero Lenwa Dura, fundador y miembro de la histórica banda chilena «Tiro de Gracia» generó gran preocupación en redes sociales tras compartir un preocupante mensaje de despedida.

El rapero compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que escribió: «Me despido con un gracias… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías, a los que me roban».

«A las personas que piensan que soy un magnate de la música, en un país donde nos sacan el jugo hasta después de muertos. Me despido y se que les va a dar felicidad a todos. Olvídenme, como en vida ya lo hicieron». agregó Lenwa Dura.

Además, compartió un video, en que también se despidió. «Estoy choreado al máximo por todo el maltrato, la amenaza, no dejar trabajar, todas las burlas y toda la hueá ya me aburrí», expresó.

«¿A dónde me voy? A dormir. A dormir, a descansar, por fin. Me voy para no molestarlos más», agregó el popular rapero.

Actualizan estado de salud de Lenwa Dura

El beatboxer, Crea BeatBox conversó sobre la situación de Lenwa Dura con nuestra Tencha a través de un llamado. De este modo, dio a conocer que luego del reporte de una vecina y de sus seguidores en redes sociales, desde Carabineros de Chile lo fueron a buscar y que está en el hospital.

«No sé en qué estado de gravedad se lo llevaron, pero se lo llevaron así como de una creo que, fue súper rápido porque no me iba bien. Está en el Hospital Padre Hurtado», indicó.

En este sentido, el beatboxer aprovechó de entregar un importante mensaje. «Sugiero que dejen de hacer bullying a la gente, no saben ustedes por el momento que estánviviendo, que están pasando, los problemas psicológicos. Las depresiones son graves, son letales. Y mira, yo creo que de alguna u otra forma lo que hizo lengua fue un llamado de auxilio».

Además, otro amigo que fue hasta su casa y que llamó a Carabineros confirmó que el cantante se aplicó 20 inyecciones de insulina y que está siendo atendido en el hospital.

Por otro lado, el hombre indicó que Lenwa Dura se encuentra enfrentando una dura depresión. Asimismo, dio a conocer que el rapero no ha podido trabajar debido a que terceras personas intentan que bajen todos sus shows. A estos problemas también se les suman demandas por parte de su hija.

Si esta información te afecta o estás viviendo una situación similar, busca apoyo.En Chile está disponible el 📞 4141 – línea Salud Mental, gratuita, confidencial y operativa las 24 horas del día. También puedes acudir al centro de salud más cercano.

