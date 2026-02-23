“No darle la espalda a los dos…”: Rodrigo Gallina se refirió ante su amistad con Fran Virgilio y Karol Lucero

Uno de los momentos más comentados durante la Gala del Festival de Viña 2026 fue el paso de la influencer Fran Virgilio, quien desfiló sola en la alfombra roja de la Quinta Vergara.

Recordemos que hace poco había terminado su relación de casados con Karol Lucero, tras una infidelidad del animador con la creadora de contenido Isi Glock. El suceso dio de qué hablar a la farándula chilena por días, donde Virgilio decidió darse el tiempo de reconstruirse.

Es así como, al ser invitada a la Gala de Viña 2026, deslumbró con un icónico vestido que muchos comentaron fue una recreación del famoso “vestido de la venganza” de Diana de Gales tras pública infidelidad del Príncipe Carlos.

La confesión de Gallina

El ex chico Yingo, Rodrigo Gallina, conocido por su amistad de años con Karol Lucero, se refirió a cómo lleva la amistad entre los dos, después del quiebre amoroso.

En conversación con Fotech, medio de espectáculos, Rodrigo Gallina habló sobre el paso de la influencer en la alfombra roja. “Pasar sola frente a todo Chile es súper valiente, además se veía estupenda”, comentó.

“El vestido le quedaba muy lindo, dicen que era un guiño también al ‘vestido de la venganza’. No sé qué tan verdad sea, pero que se veía estupenda, se veía estupenda. Siento que iluminó la alfombra roja”, agregó.

En esa misma línea, reveló que Virgilio está rearmándose. “Tiene que replantearse la vida, las cosas, entonces yo la veo como una mujer que está empoderándose”.

Sobre la amistad que mantiene con Lucero y la influencer, comentó acerca de las parejas de amigos que se separan y que “tienes que ser lo más imparcial posible con los dos”.

“Apoyar al más afectado y no darles la espalda a los dos. Los dos son amigos, son nuestros amigos, entonces siempre es bueno estar ahí para los dos”, confesó. “Con Karol no he hablado mucho, pero por la pega, las cosas, el día a día”.

Kari, esposa de Gallina, tiene mayor relación con Virgilio, por lo tanto Gallina ve más a la influencer que a Lucero. “Pero a Karol no lo he podido ver, lo veo más tranquilo, tratando de rehacer su vida también, así que difícil igual”, añadió.

Finalmente, aseguró que «uno entiende que los dos son buenas personas y en ningún momento es para crucificarlos, es algo que tienen que conversar ellos dos».

