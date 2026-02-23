¡Se viene marzo!: Conoce los mejores tips para llevar ricas colaciones en este regreso a clases en la 92.5

Marzo está a la vuelta de la esquina y con ello, el regreso a clases. El verano se acaba y en los colegios ya se están preparando para recibir a los niños en este nuevo año escolar.

Mediante el programa ‘Bravas’ de Radio Activa, la nutricionista de Nutri Jork entregó diversas opciones para acompañar la vuelta al colegio con alimentos saludables.

Y para tener un alto rendimiento, es importante acompañar la jornada con alimentos que ayudarán a mantenerse activo.

Sofía, nutricionista de Nutri Jork entregó tips para llevar las mejores colaciones para niños y adolescentes, sin restricciones.

Alimentos preferibles para la vuelta a clases

Sabemos que las vacaciones son la mejor etapa para desequilibrarse con las comidas, horarios y que volver a la rutina sea difícil. Por eso, se recomienda ir adaptándose al nuevo horario de a poco, incluyendo actividades de ejercicio leve y comida saludable.

Si tu menor tiene hiperactividad o déficit atencional, el mejor alimento es:

El que no lleva colorantes artificiales

Alimentos sin azúcar, ya que esta causa más hiperactividad

Disminuir el tiempo de pantallas

La primera etapa escolar, PreKinder y la básica

Los lácteos serán la preferencia, ya que son ricos en calcio. Los niños, al estar en desarrollo, es preferible alimentarlos con productos altos en proteína y acompañamientos como:

Yogurt de proteína

Integrar fruta en su día a día

Envases de yogur más fáciles de consumir, como los que no utilizan cuchara

Priorizar la proteína, como el huevo duro

Evitar la fritura y alimentos ultraprocesados

Tener un desayuno variado que incluya los 3 macronutrientes (proteína, carbohidratos y grasas)

Pan marraqueta o masa madre con palta y un huevo cocinado de cualquier forma

Avena con yogur kéfir, frutos rojos, frutos secos y semillas

Para los que almuerzan en el colegio

Incluir colaciones con avena, yogur proteico y trozos de fruta

Omelettes (huevo en forma de tortilla con trozos de jamón o queso)

Preparar un almuerzo rico en proteína y verduras el día anterior, para evitar comprar comidas ultra procesadas

Tips para bajar la ansiedad de querer comer demasiado

Cuando un niño está en edad de desarrollo, es normal que sus ganas de querer comer aumenten. Si hace deporte, esto asciende aún más. Se puede aceptar, siempre y cuando esta ansiedad se contenga con alimentos saludables y no con alimentos de comida rápida.

Integrar frutos secos

Agregar verduras en el día a día

Preferir alimentos que contengan proteína y verduras, en vez de comidas rápidas

El consumo de cereales

La barrita de cereal y los sobres pequeños de cereales es una de las colaciones que más añaden los padres a sus hijos. Por eso, es preferible escoger un cereal que:

Sea de un solo ingrediente

Entre más simple, mejor

Ver que el primer ingrediente sea saludable. El primer ingrediente es lo que más contiene el cereal

Evitar alimentos que tengan mucho ingrediente sodio

Niños con el espectro autista

Uno de los hábitos que las personas con espectro autista suelen realizar, es priorizar algunos tipos de alimentos, evitando comer otras comidas. Si tu niño se limita a comer, opta por conversar con una nutricionista experta en el caso que pueda aconsejarte.

Hacer modificaciones a sus alimentos favoritos. Por ejemplo, si le gusta la hamburguesa, puedes hacer una casera y agregarle verdura en el procedimiento

Si no le gusta las verduras o frutas, hacer postres que se vean llamativos y que contengan alguna fruta, sin que se de cuenta

Para adolescentes y más

Uno de los acompañamientos que más han llamado la atención es el batido de proteína. Este, solo serviría si la persona no llega al requerimiento de proteína diario que necesita. Pero, si se consume proteína al día, tomarse un batido no ayudará en nada.

Integrar proteína en todas las comidas (desayuno, almuerzo, once, cena)

Agregar carbohidratos

Agregar grasas saludables (pescado, palta, frutos secos, aceite de oliva)

Si quieres integrar el ejercicio en tu vida, pero no tienes tiempo, la recomendación es ir adaptando tu rutina a actividades más saludables. Si usas el metro, preferir las escaleras. Idealmente, caminar 25 minutos. Cualquier acción que haga que tu cuerpo pueda moverse y activar los músculos.

