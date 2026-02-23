“Voy a echar de menos tu risa”: Reconocida actriz chilena comparte sentido mensaje tras sufrir lamentable pérdida pérdida familiar

Este fin de semana, la reconocida actriz chilena compartió a través de sus redes sociales un sentido pésame por el fallecimiento de su familiar. En su cuenta de Instagram, dejó unas breves, pero profundas palabras expresando la situación. “No te imaginas cuánta falta nos harás”, comienza el mensaje.

Se trata de Constanza Mackenna, actriz que ha deslumbrado en teleseries chilenas como Papá a la Deriva, Demente, Generación 98, Isla Paraíso, entre otros.

El emotivo mensaje de Mackenna

Compartió unas sinceras palabras para poder despedirse de su suegro, Sergio Costabal, quien falleció recientemente tras sufrir un infarto. Acompañó la publicación con unas postales donde se aprecia a ella con su ser querido.

“Han sido días tristes, saber que no te vamos a ver más, que no nos vas a regalonear con dulces y chocolates, que no nos pasarás a ver a un ratito en la tarde”, expresó.

En esa misma línea, agregó: “Voy a echar de menos tu risa, tus comentarios irónicos, tu amor por mis hijos, tu amor por tus hijos, tu voz, tus manos”.

“Gracias por enseñarme a hacer familia, por hacerme sentir especial, por no tener miedo a decir abiertamente que Teo era tu favorito, ganándote algún que otro celo. Por sacar a mis niños a tomar helado, en fin, gracias por tanto Sergio querido”, agregó.

“No te imaginas cuánta falta nos harás. Te quiero muchísimo, cuida a mis niños y a Peter desde donde sea que estés”, finalizó la dedicatoria.

La publicación no demoró mucho para causar revuelo entre sus seguidores, quienes le entregaron el pésame con comentarios de aliento y fuerza para ella y su familia, como otros que lamentaron la noticia.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google