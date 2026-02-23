Acusan polémica conducta de popular figura de TV en Viña: «Salió arrastrándose como un therian y no paga»

La semana del Festival de Viña 2026 ya está en marcha. En este sentido, diversas figuras de la televisión y del espectáculo se encuentra en Ciudad Jardín.

Y es en este contexto, que surgió una dura acusación contra una exchica reality.

Resulta que la influencer y chica Arsmate, Isi Glock compartió un video en el que aseguró que una popular figura televisiva habría protagonizado una polémica situación en un local durante estos días en Viña.

Isi Glock lanza acusación contra figura televisiva

En concreto la joven mencionó que Disley Ramos, quien fue parte de Mundos Opuestos y estará en la segunda temporada de Fiebre de Baile no habría pagado una costosa cuenta.

«¿Qué está pasando con el Festival de Viña del Mar? O sea, vienen para acá a carretear y están todos cagados. Estoy en el Hollywood», indicó Isi Glock desde un bar en Viña.

«Antes de ayer viene la Disley, cuenta de 300 lucas y no pagó pero ni un peso», lanzó la influencer. Además, señaló que Nacho Gutiérrez también tendría una deuda por este mismo monto.

En este sentido, Isi Glock expresó: «Paremos el show de que andamos cagados… empecemos a pagar las deudas». De este modo, sugirió la idea de sumarse a Arsmate para tener más ingresos.

«Aquí en Hollywood, la Disley salió arrastrándose como un therian y no paga las 3 gambas. Paguemos las lucas, sáquenlas del bolsillo. Un beso», finalizó

