¿Fin a la amistad?: Desaire entre Pamela Díaz y popular modelo desata nueva polémica

Un nuevo encontrón entre dos rostros de la televisión desataron una polémica que llegó hasta Viña del Mar. La razón, que una había invitado a la otra para su programa y, al no contestarle y marcar ausencia, se llevó la furia pública en las redes sociales.

Se trata de Pamela Díaz, quien ha estado realizando su programa online de YouTube «Díaz en Viña», donde invita a diferentes famosos que pasaron por la gala de Viña 2026.

También, comparte con el público e incentiva a dinámicas y concursos.

¿Se acabó la amistad?

En el marco de un nuevo episodio de Díaz, la panelista decidió invitar a su amiga creadora de la marca «CLO» Coté López. Es ahí donde surge el encontrón, al revelar que López la ignoró dejándola plantada.

La fiera, sin pelos en la lengua, dejó en evidencia la situación, comentando que López había aceptado la invitación, agregando que hasta iría con su pololo Lucas Lama.

Pero después, ni siquiera contestó el celular.

“Llegamos acá (al set) y no contestó el teléfono, nada. Le escribí a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana y su último mensaje fue a las 3 de la mañana con su risa jaja”, reveló Díaz.

En esa misma línea, agregó que su enojo la llevó a hacer público el problema. Incluso, detalló que al otro día, a eso de las tres de la tarde, recibió un mensaje de Coté López.

En el mensaje, la rubia le pedía disculpas por haber faltado a su programa “Díaz en Viña”. De hecho se ofreció para ir esta vez, pero la animadora no le respondió.

Las disculpas de Coté López

La modelo no aguantó y, con el mismo método de la fiera, compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde pidió disculpas a la panelista.

“Soy la peor amiga del mundo. Me quedaré en Viña para ir mañana. Ayúdenme a que me hable. Les juro que no sé cómo pasó, pero ‘la última y nos vamos’ la escuché muchas veces”, escribió.

Por si fuera poco, durante la noche del domingo, Pamela Díaz compartió un video en sus redes sociales, dejando una fuerte indirecta a Coté López. En el video, aparece con su otra amiga Kika Silva viendo el Festival de Viña.

Lo que llamó la atención fue que dejó un breve pero directo mensaje: “Yo tengo que elegir bien a mis amigas”.

“Yo asumo mi error, pero no maté a nadie por no llegar a un programa”, respondió López.

