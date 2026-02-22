Festival de Viña del Mar 2026: ¿Quiénes se presentan en la primera noche del certamen?

Tras la comentada Gala de Viña en el Sporting Club de la ciudad jardín, se dio el pie inicial a la semana más importante de la comuna, la semana del Festival de Viña del Mar.

La noche de este domingo, a eso de las 22 horas, dará inicio a una nueva edición del evento, en la Quinta Vergara. En esta ocasión, se repetirán los animadores del año pasado, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

¿Quiénes se presentan en la primera noche del certamen?

La encargada de abrir el Festival de Viña del Mar 2026 será la icono latina de la música, Gloria Estefan. La artista cubana, dueña de éxitos que trascienden a su género como «Conga», llega a la Quinta Vergara en un momento importante en su carrera.

Recordemos que lanzó en 2025 su álbum Raíces, el que probablemente, presente a los televidentes en el evento.

Por otro lado, estará presente en el humor, el legendario imitador nacional Stefan Kramer. Sin duda es uno de los actos más esperados del evento, considerando además, sus exitosos pasos anteriores en el certamen.

Eso sí, hay que precisar que también ha generado alta expectativa, tras su fallida rutina en la Teletón 2025, con una imitación de Cristián Castro que no conectó con el público.

También hay que destacar que tendrá una dura competencia, puesto que la noche de este domingo a la misma hora se transmitirá «Festival de Comedia«, de Chilevisión. Y su rival en sintonía será nada más ni nada menos que otro triunfador de Viña, Bombo Fica.

Por último, el encargado de cerrar la noche será Matteo Bocelli, hijo del legendario Andrea Bocelli. Precisamente en la presentación de su padre en la Quinta Vergara, se hizo popular en nuestro país, tras una impactante presentación.

