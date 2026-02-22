«Tengo una enfermedad autoinmune»: Rafael Araneda se sinceró sobre desconocido estado de salud que sufre hace 25 años

Rafael Araneda es uno de los comunicadores más destacados de la televisión chilena en la actualidad. Incluso es por eso, que nuevamente animará el Festival de Viña del Mar, el más importante del país.

Justo antes de empezar el certamen, en la típica conferencia de prensa a los animadores, Rafael Araneda decidió compartir algo bastante íntimo, su estado de salud.

Rafael Araneda se sinceró sobre desconocido estado de salud que sufre hace 25 años

En conversación con Página 7, luego de la conferencia de prensa del Festival de Viña, decidió revelar su diagnóstico: «Lo del hielo en la tina lo hago desde hace un tiempo por una terapia. Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides», explicó.

«Estoy llegando a un nivel, donde el que me aumente la cantidad de dosis del remedio, no me está generando mejoría, entonces estoy buscando alternativas», aclaró el Rafa.

En esa misma línea, el animador del Festival señaló: «En esa búsqueda aparece el frío, y he sentido algunos cambios, espero que me vaya bien con eso».

Rafael Araneda reveló eso sí, que sufre esta enfermedad desde hace mucho: «Esto fue hace muchos años, 25 años. Llevo la mitad de la vida en esta«.

«Veo que mi solución ha sido que el médico me aumente la dosis; entonces, cuando empiezas a leer y a aprender, te das cuenta que en una de esas es bueno buscar terapias alternativas y en eso estoy», cerró el Rafa Araneda.

También puedes ver en RadioActiva: «Me dolió un poco…»: Cony Capelli reveló conversación con JC Rodríguez tras final de Fiebre de Baile y polémica con Naya Fácil

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google