«Me dolió un poco…»: Cony Capelli reveló conversación con JC Rodríguez tras final de Fiebre de Baile y polémica con Naya Fácil

La salida de Cony Capelli de la competencia de Fiebre de Baile, justo antes de la final, despertó un sinfín de especulaciones al respecto. Incluso, se habló de problemas tras invitar al programa a Naya Fácil, con quien tuvo una guerra de declaraciones cruzadas.

Ahora, tras su paso por la Gala de Viña, habló con los medios, y se sinceró al respecto.

Cony Capelli reveló conversación con JC tras Fiebre de Baile y polémica con Naya Fácil

Según consignó Página 7, Cony Capelli se refirió tras su paso por la gala, a su año en la televisión: «El año pasado fue de mucho crecimiento en lo laboral y decidí ir por un camino mucho más tranquilo».

«Me ofrecieron varios realities, pero me quedé con algo que me apasiona, que es la danza. Fiebre de Baile fue un éxito, aunque tuvo un final que no fue el esperado por la gente y tampoco por mí», reveló.

Respecto a su abrupta salida, Cony Capelli explicó: «No lo calculé, pero era lo que tenía que ser y mi decisión demuestra también una madurez conmigo misma de priorizar mi tranquilidad y mi calma«.

Por otro lado, se refirió a su futuro: «Mi contrato (con Chilevisión) termina ahora y tendremos que conversar, pero hay muchas opciones».

También, Cony Capelli habló sobre su salida del programa, tras los rumores sobre la disputa por la invitación a Naya Fácil: «Cómo se abordaron las cosas me dolió un poco, así que me resguardé en mi casa, con mi Bigote, mi familia… necesitaba hacerlo, porque no me sentía bien«.

«Yo lo hablé con Julio y él me aclaró que no fue con mala intención hacia mí. Yo me quedo tranquila con eso, creo que las cosas se hablan en privado y me alegro que él me haya aclarado la situación«, explicó la bailarina.

Por último, le preguntaron por un supuesto acercamiento a Mega, tras terminar su contrato en Chilevisión: «Es una posibilidad, quién sabe. Ese canal me ha coqueteado y estoy abierta a hacerlo, aunque llevo tres años en CHV, que es mi canal regalón».

