Luto en el mundo de la música: Fallece el legendario cantante de salsa Willie Colón a los 75 años

Hace solo unas horas, se acaba de confirmar el sensible fallecimiento de uno de los íconos de la salsa, Willie Colón. El cantante y trompetista, es considerado uno de los mayores íconos del género, precursor y pionero a nivel global.

La información la brindó su familia, a través de las redes sociales del propio artista. Hace unos días, se había instalado la preocupación en los fanáticos, puesto que Willie Colón había sido hospitalizado en Nueva York.

Fallece el legendario cantante de salsa Willie Colón a los 75 años

La voz detrás de éxitos que trascendieron la historia de la música, como «Oh, ¿Qué Será?«, «Juanito Alimaña«, «El Día de Mi Suerte» o «Pedro Navaja«, Willie Colón, acaba de fallecer a los 75 años de edad.

Así lo informó su familia a través de sus redes sociales: «Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia«.

«Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre«, expresaron.

Por último, agradecieron y pidieron respeto en este difícil momento: «Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo».

Rápidamente, el mundo de la salsa ha rendido tributo, a uno de los mayores intérpretes del género en su historia.

