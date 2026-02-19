«Un mínimo de respeto»: Usuarios arremeten contra Chilevisión por mostrar terrorífica imagen explícita tras explosión en Renca

Una verdadera tragedia se está viviendo en estos momentos en Renca, tras la explosión de un camión que transportaba gas, que se volcó y provocó un tremendo incendio. Las autoridades, informaron multiples fallecidos y heridos producto del accidente.

Cabe señalar que el incendio llegó al estacionamiento de la empresa Harpig, donde los vehículos comenzaron también a quemarse.

Durante toda la mañana, canales de televisión se han encargado de cubrir la zona. Sin embargo, en redes sociales los usuarios lapidaron a Chilevisión, tras mostrar una cruda imagen en vivo.

Usuarios arremeten contra Chilevisión tras mostrar terrorífica imagen explícita en explosión en Renca

En los matinales de los distintos canales de televisión, empezaron a mostrar videos del momento de la tragedia. Otros, llegaron hasta Renca para exhibir imágenes propias.

Por su parte, Chilevisión comenzó a mostrar imágenes aéreas de la zona tomadas con un dron. Sin embargo, en un momento en que mostraban el estacionamiento afectado, comenzaron a acercar las imágenes, hasta mostrar desde muy cerca los autos incendiados.

Fue en ese momento en que los usuarios en X se percataron de la cruda imagen que mostró Chilevisión. La toma del dron enfocó un auto completamente incendiado, rodeado de humo, sin embargo, a un costado, se veía a una persona quemada y completamente inmóvil.

Rápidamente en la red social comenzaron a caer las críticas al canal, tras mostrar esta terrorífica imagen:

«Impresentable e insensible, cómo se les ocurre transmitir en vivo un cuerpo calcinado», «un mínimo de respeto con las familias de las víctimas», «Qué horrible! Ocupen el criterio con sus imágenes», «Indolentes! Hay familia detrás de esa persona», «Cero respeto por esa persona y su familia. Son un asco!», «Denunciaré al CNTV«, son algunos de los comentarios de la gente en X, respecto a Chilevisión.

