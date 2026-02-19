Explosión en Renca: Camión con gas provoca grave incendio que dejó múltiples heridos y fallecidos

La mañana de este jueves, pasado las 8:00 horas, se produjo una fuerte explosión en la comuna de Renca. El suceso ocurrió por el volcamiento de un camión que llevaba gas líquido, lo que terminó por afectar a una empresa del sector y diversos vehículos.

Autoridades confirmaron que, hasta el momento, hay tres víctimas fallecidas y múltiples lesionados.

El accidente ocurrió en el sector de la calle Los Atacameños. El material inflamable del camión produjo el incendio de gran magnitud, ocasionando explosiones en los autos que estaban en el fuego.

Qué es lo que se sabe

La explosión llegó hasta siete vehículos que transitaban por la autopista en ese momento. El fuego se propagó a un estacionamiento, afectando la estructura metálica de la empresa Harpig, ubicada en Avenida Frei Montalva.

La llegada de bomberos y personal de salud estuvieron trabajando en el lugar para poder controlar las llamas. Seguridad Vial informó que el hecho dejó tres víctimas fallecidas y, hasta ahora, diez lesionados, que se trasladaron a distintos centros asistenciales.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, mencionó que las víctimas tienen “heridas de gravedad”. Además, precisó que de los lesionados, cinco son de gravedad y que tienen el cien por ciento del cuerpo quemado. Uno de ellos está en riesgo vital inminente.

Sobre las otras cuatro personas, tienen un 60% del cuerpo quemado, pero que todavía es tratable.

Las autoridades siguen en investigación para determinar las causas exactas del volcamiento y la posterior explosión. El tránsito permanece restringido en la zona.

Testigos aseguran que el accidente fue de tal magnitud que se pudo percibir en diferentes comunas de la zona norte.

