«No te puedes hacer el hue…»: Di Mondo disparó contra Neme tras demanda a Mega y lo acusó de cometer ilegalidad

Di Mondo lanzó una verdadera bomba contra Mega el pasado domingo. En entrevista con Primer Plano, el socialité reveló que antes de entrar a El Internado, fue diagnosticado con VIH.

Pero eso no es todo, ya que acusó a Mega de discriminarlo por su estado de salud, lo que impidió su ingreso al programa. Además, antes había denunciado al canal, tras acusar ilegalidad en la grabación del programa.

Cabe recordar que este se grabó en Perú, y Di Mondo denunció que Mega no estaba entregando Visas de trabajo, por lo que estarían trabajando de forma ilegal, como turistas. Todo esto, se sumó en una potente denuncia.

Di Mondo disparó contra Neme tras demanda a Mega y lo acusó de cometer ilegalidad

Ahora, en conversación con el podcast Amikas Daily, de María José Castro y Valeria Luna, Di Mondo echó al agua a José Antonio Neme: «No voy a estar para la Gala en ninguna actividad. ¿Y sabes por qué no voy a estar en ninguna actividad? Porque el animador de la Gala del Festival, José Antonio Neme, trabajó ilegal en Perú también«.

Ante el impacto de las conductoras, agregó. «En serio, es heavy. Y más heavy, dentro de todo esto, en el caso de él… Yo no le tengo ninguna mala onda, esto es irresponsabilidad también del canal«.

A pesar de que señaló que no le tiene mala onda, Di Mondo le tiró un palito al conductor del matinal: «Pero él también es un adulto. Entonces, no se puede hacer el inocente cuando constantemente está hablando de los trabajadores que trabajan ilegal en este país. Entonces, no te puedes hacer el hue…»

«En verdad, él no se ha querido pronunciar nada del tema, porque en la interna saben que está muy cagado«, cerró Di Mondo.

