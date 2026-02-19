«Hola mi amor…»: Revelan video clave del momento por el que Dino Gordillo fue denunciado en Villa Alegre

Dino Gordillo enfrenta una grave denuncia tras su presentación en Villa Alegre. Recordemos que los concejales de la comuna impulsaron a la municipalidad de la comuna, que finalmente terminó denunciando al humorista.

Esto, a raíz de un incidente tras su presentación en el festival de la comuna, en la que Dino Gordillo habría besado a la modelo que le entregó el premio. Lo peor, es que se trataría de una niña de 13 años.

El humorista se defendió diciendo que esto es categóricamente falso, y que nunca ocurrió. Por otro lado, su hija aseguró que todo se debió a una confusión, en la que por error, al momento del saludo, ambos giraron hacia el mismo lado, lo que resultó en un beso accidental.

Sin embargo, ahora, un nuevo antecedente echaría abajo estas versiones, y complicaría a Dino Gordillo. Y es que resulta que surgió un video inédito, del momento exacto en el que ocurrió su premiación.

Revelan video clave del momento por el que Dino Gordillo fue denunciado en Villa Alegre

En conversación con Meganoticias, el concejal de Villa Alegre, Justo Rebolledo, se refirió al caso: «La municipalidad no puede estar al margen y debe ver esto», contó antes de mostrar el registro.

«Independientemente que sea una menor de edad… hubiese sido una mujer de más edad, da lo mismo, no se puede hacer esto, es súper complejo que suceda. Un beso sin consentimiento trae consecuencias«, agregó el concejal.

Después, desde el medio citado mostraron un extracto del video del momento. También señalaron que el video no se ha difundido publicamente, pero está en manos de la municipalidad y las autoridades.

En el registro, se puede ver, desde cierta distancia, el momento en el que Dino Gordillo habría besado a la menor. Además, se escucha como dice: «Hola, mi amor (se escucha un beso). Miren, un aplauso grande para esta chiquilla. Así tenemos que recibir a la gente en nuestro país».

