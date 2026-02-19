RadioActivapalooza: DJ Mauricio Hernández adelantó su presentación en el Lollapalooza Chile 2026 en la 92.5

La nueva edición del Lollapalooza Chile 2026 está a prontas de comenzar. Y la escena chilena tomará presencia con diferentes artistas nacionales que se presentarán en uno de los festivales más grandes de la música. Uno de ellos es Mauricio Hernández, DJ destacado con más de 35 años de experiencia en la escena electrónica.

En conversación con Radio Activa, el DJ compartió detalles de lo que escucharemos en su paso por el Lollapalooza, fusionando ritmos con canciones en tendencia, sin dejar de lado su sello musical.

Su carrera comenzó desde su pasión por la música y el deseo de crear experiencias inolvidables. La dedicación a cada detalle, demuestra su calidad y excelencia en el rubro escénico.

“Todo se dio de forma orgánica”

Reveló que, orgullosamente, haber sido seleccionado para tocar en el Lollapalooza Chile fue una decisión que “fluyó”. Todo se dio de manera orgánica, sin presiones.

“Fue algo que me tomó por sorpresa”, confesó. Los artistas confirmados al festival, concretan su participación con un año de anticipación. Es así, como al DJ lo contactaron para ser uno de los que vibrará el escenario con su mezcla de sonidos y electrónica.

Para él, esta es la oportunidad de demostrar sus dos lados de la música. “Me ayudará a fusionar mi lado de DJ y música electrónica, dance, open format”. Esta cualidad del artista, hace referencia a que no se limita a un solo género, sino que mezcla diversos estilos y ritmos que se adaptan al ambiente que se percibe.

Combina géneros como la música en tendencia con el pop, trap, electrónica y clásicos hits en una sola sesión.

“La gente sabe que tocaré de todo”, confirmó.

¿Qué día se presentará?

El miércoles pasado se publicó la cartelera con los horarios y días en los que estará cada artista del Lollapalooza.

Al DJ le tocará el domingo 15 de marzo desde las 15:00 hasta 15:45 horas en el Perry’s Stage, el escenario principal para la música electrónica, DJ sets y artistas urbanos.

Sobre los adelantos, comentó que está trabajando con mucha música, de diferentes estilos y ritmos. En solo este mes, ya lleva seis temas hechos para fusionarse en el escenario.

También, acompañará al público con mezclas de “global” hasta el trap. El global fusiona ritmos de música de diversas culturas del mundo. Combina sonidos tradicionales con las tendencias del momento.

Produciendo todos los días encerrado en una habitación, las canciones listas saldrán este año. Su proceso lo lleva desde escuchar música, repasar otros festivales y estar al día con lo que está sonando en los espectáculos.

Finalmente, mencionó que el mejor consejo para poder seguir adelante como DJ, es la práctica constante. “Trata de editar tu música, darle tu sello”, dijo.

La disciplina, constancia y no mirar para el lado, es un plus para mejorar en el rubro.

Antes de irse, nos compartió un poco de su talento, que puedes revisar en la entrevista por YouTube de Radio Activa.

