«Tendremos que asumir una nueva vida»: Gissella Gallardo se sinceró sobre la quiebra y las deudas de Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla está en un complicado momento, no solo de salud, sino también económico. El exfutbolista nacional reveló hace unos días estar diagnosticado con cáncer de piel. Y además, en las últimas horas se hizo pública la deuda que enfrenta, además, de la solicitud de remate de algunos de sus bienes.

Es por esto, que su esposa, Gissella Gallardo, se refirió al tema en Hay Que Decirlo, donde es panelista.

Gissella Gallardo se sinceró sobre la quiebra y las deudas de Mauricio Pinilla

De entrada, sus compañeros le preguntaron respetuosamente si quería hablar, a lo que la panelista accedió. Tras explicar el marco legal de lo que está ocurriendo, Gissella Gallardo decidió sincerarse sobre el delicado momento familiar:

«Es triste lo que está pasando, el tema está en la Corte de Apelaciones y aún no existe una sentencia definitiva, veremos que pasa, pero en el peor de los escenarios tendremos que asumir una nueva vida y saber sacarla adelante«.

«Tenemos que salir adelante por los tres hijos maravillosos que tenemos, somos jóvenes, tenemos que trabajar y salir de esto. Nosotros teníamos sueños«, agregó.

Respecto al presente de salud de su esposo, Gissella Gallardo comentó: «Yo me he hecho cargo, como es sabido Mauricio mentalmente y emocionalmente está con tratamiento, sabíamos que esta llegaría, soy el pilar de la familia, tengo que estar fuerte, esta situación le pasa a muchas familias y no puedo echarme a morir«.

Para cerrar, la panelista aclaró: «Se ha hablado de una separación, y que yo dejaría a Mauricio en medio de todo esto, más su enfermedad… quiero aclarar que no nos hemos separado, y si eso ocurre, yo seré quien lo va a contar. A mí me pagan por hablar de personas y sus vidas, obviamente yo tendría que comentarlo«.

