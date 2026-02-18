Le rematarán bienes: Tribunal declara a Mauricio Pinilla en quiebra tras más de 1.600 millones en deudas

Hace tan solo unos días, Mauricio Pinilla reveló que sufre un cáncer de piel. Sus seguidores, rápidamente lo llenaron con comentarios de apoyo en este momento difícil, sin embargo, ahora, el exfutbolista recibió otra mala noticia.

Y es que «Pinigol» tendría una millonaria deuda que no podría pagar, lo que conllevará al remate de algunos de sus bienes, facultad de las autoridades tras ser declarado «en quiebra«.

Tribunal declara a Mauricio Pinilla en quiebra tras más de 1.600 millones en deudas

Según consignó Pulso, Mauricio Pinilla posee varias deudas por montos millonarios. Primero, una deuda de 682 millones de pesos al banco BCI, una de 514 millones de pesos a Primus Capital, y otros 207 millones de pesos al Banco Santander.

Estos serían sus principales acreedores, sin embargo, no serían los únicos. Esto, ya que en noviembre del 2025, el Juzgado Civil de Santiago declaró en quiebra a Mauricio Pinilla, tras la solicitud de Samy Yagoda.

Yagoda es un empresario al cual el exfutbolista debe, según su demanda, más de 300 millones de pesos, por un arriendo en el Barrio Bellavista. Presuntamente, este habría sido un proyecto de local nocturno que no prosperó.

Según el medio citado, además, Pinilla también es acusado de incumplimiento de contrato, no pago de deudas, y mantiene una deuda por usura, a raíz de aquel negocio.

Rematarán sus bienes

Acorde a la información entregada por el medio citado, incluso se iniciarion acciones para revocar la venta de un Land Rover Defender. El vehículo, propiedad de Mauricio Pinilla, fue vendido el año pasado, sin embargo, la ley obliga en estos casos a recuperar bienes que el deudor haya traspasado en un plazo de dos años.

Y eso no es todo, ya que la justicia decidió rematar algunos bienes de Mauricio Pinilla. Esto, en dos etapas, el 25 de febrero y el 26 de marzo.

Entre los bienes que se rematarán, se encuentran varias parcelas, entre otros bienes materiales.

