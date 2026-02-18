«Si me echan, me da lo mismo»: El minuto de furia de Pamela Díaz tras analizar fotos de su expareja con otra mujer en Hay Que Decirlo

Hace un par de días, Cecilia Gutiérrez difundió una serie de fotografías, en la que supuestamente vieron a Jean-Philippe Cretton con su nueva pareja. Esto, lo analizaron en Hay Que Decirlo, sin embargo, Pamela Díaz no reaccionó nada bien.

Cabe recordar que Pamela Díaz y Jean-Phillippe Cretton tuvieron una mediática relación, que terminó en 2023. Desde entonces, el animador de TVN no se ha mostrado con ninguna pareja, pese a ser vinculado con mujeres en varias ocasiones.

El minuto de furia de Pamela Díaz en Hay Que Decirlo

El encargado de dar la noticia en Hay Que Decirlo fue Manu González: «Se dice, se cuenta, se rumorea que un animador de la televisión de este país tendría una nueva relación. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, hay todas estas fotos…»

«Oye, Cecilia ya me está cayendo mal«, lo interrumpió Pamela Díaz.

Tras dar el nombre de Jean-Phillippe Cretton, su ex pareja, La Fiera señaló: «Después no se quejen si yo hablo aquí, porque a mí me dieron todas las posibilidades de decir lo que quiera. Vengo dos veces a la semana nomás«.

«Yo, cuando hable, si me echan, me echan, me da lo mismo. Si me echan, tengo a Mega», disparó Pamela Díaz.

Su descargo contra el canal

Luego, analizaron las fotografías, y llegaron a la conclusion de que no dicen nada, y no está confirmado que sean pareja. Pero para Pamela Díaz siginificó algo más, y comenzó su descargo:

«Yo me presto para todo en mi programa, ¿sí o no? Porque mi canal, y la línea editorial de este, yo la acepto, ¿no es cierto? Y soy muy consciente que estoy muy feliz aquí. Entonces, me parece que esto que está pasando conmigo, debería pasar con todos los rostros del canal«, explicó.

Así, Pamela Díaz lanzó un palo a sus colegas del canal: «¿Por qué cuando hablamos de un romance o de un supuesto romance entre los animadores del matinal, entre Prisci y Repe, nunca, nunca han hablado del tema? Nunca».

«¿Por qué Pancho y Martín, cuando se pelearon el año pasado por todos esos mensajitos que se filtraron ¿qué pasó? Nunca dieron la cara. Aquí estoy yo. ¿Qué pasó con Karla, que está separada y Sergio, que está separado? Dicen que algo pasó y con nosotros nunca han hablado«, complementó La Fiera.

Para cerrar, Pamela Díaz sentenció: «Yo soy siempre la que tengo que dar la cara para todos. Y si Jean-Phi está feliz, déjenlo«.

