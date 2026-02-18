Ola de calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton advirtió temperaturas extremas para estos días de la semana
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en la capital, y aseguró temperaturas de hasta 34 grados a la sombra.
