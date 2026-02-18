18 Feb, 2026. 16:45 hrs

Ola de calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton advirtió temperaturas extremas para estos días de la semana

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en la capital, y aseguró temperaturas de hasta 34 grados a la sombra.

Por Sebastian Contreras

También puedes ver en RadioActiva: Le rematarán bienes: Tribunal declara a Mauricio Pinilla en quiebra tras más de 1.600 millones en deudas

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último