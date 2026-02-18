«Llevo como 2 meses y me he hecho 200 millones»: Figura del espectáculo impactó con millonarias ganancias tras unirse a Arsmate

Hace un tiempo que las plataformas de contenido para adultos se han consolidado en nuestro país. La más connotada actualmente es Arsmate, conocido también como el «Only Fans Chileno«.

Son varios los famosos del espectáculo que han optado por unirse a la plataforma, como una forma de generar dinero mediante las suscripciones. Una de ellos fue la DJ Isi Glock, quien ganó popularidad durante el año pasado, tras ser protagonista de la mediática infidelidad de Karol Lucero.

Desde ahí, la creadora de contenido se ha mantenido vigente tanto en los medios, como en las redes sociales, y ahora, también se unió a la creación de contenido hot.

Isi Glock impactó con millonarias ganancias tras unirse a Arsmate

En conversación con Max Collao, la chica Arsmate Isi Glock reveló cómo ha sido su paso a la plataforma: «La gente en general mira a los creadores de contenido casi como si fueran unas prostitutas más. Y sabes, yo ahí le pongo un pare a la gente y digo: ‘no’. Antes yo también cometí el error de mirarlas en menos».

«Al principio miré a huevo la aplicación. Pero en total, yo llevo como dos meses con Arsmate y ya me he hecho como 200 millones«, impactó la creadora.

Eso sí, Isi Glock explicó que no es tan fácil: «Depende de ti igual, de tu constancia, de lo que subas, de lo que generes en tu público. No es llegar, subir y ‘chao’».

Todavía impactado con la cifra, Max Collao comentó: «Después de este video todos van a querer tener Arsmate«.

En esa misma línea, Isi Glock aclaró: «Eso es bueno, paremos lo tabú de creer que es tan terrible. La gente es tan cuadrada también, poco menos ‘esta es prostituta por hacer esto’. ¡No! Es algo súper profesional«.

«Yo me pongo muchas metas. En la cuestión que me meta voy a destacar, pero porque me pongo la meta de llegar a ser la mejor en lo que hago. Me lo propongo», cerró la influencer.

