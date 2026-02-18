Respondió de una vez por todas: Así reaccionó Jean-Philippe Cretton a los rumores de nuevo romance con desconocida mujer

En los últimos días la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, destapó a una nueva pareja de la farándula chilena. Las imágenes, muestran al rostro de TVN, Jean-Philippe Cretton, compartiendo con una desconocida mujer. Frente a tantas especulaciones, el animador comentó acerca de su supuesta nueva relación.

En medio de la cuenta de Instagram de la reportera de Primer Plano, se revelaron las imágenes que causaron revuelo en el mundo del espectáculo. Y con los rumores rondando, Jean-Philippe salió a aclarar su situación sentimental, confirmando si se dio una oportunidad en el amor, o realmente está soltero.

La confesión de Jean-Philippe Cretton

Hasta el momento, la única información que pudo conseguir Cecilia Gutiérrez es que la enamorada se llama Carolina, no es una figura pública y trabaja como profesora en un gimnasio.

Claramente este rumor dio de qué hablar en los programas de farándula, específicamente en Zona de Estrellas, programa enfocado en los escándalos nacionales. Fue ahí donde el músico dio una declaración al respecto.

Camila Campos, conocida como Camilísima, comentarista del programa, reveló que había conversado directamente con él para ver si podía tener una respuesta oficial y aclarar finalmente la situación.

Es así como Jean-Philippe responde: “No tengo ninguna relación, nada de nada. No quiero, sigo soltero y bien”, terminando por callar todos los rumores.

En esa misma línea, afirmó que si estuviera con alguien, no se referiría públicamente sobre su vida amorosa. “En todo caso, jamás voy a hablar de ninguno de estos temas y, si llegara a estar en pareja algún día, menos”.

La última vez que se le vio en pareja fue con “la fiera”, Pamela Díaz, que tras casi cuatro años de noviazgo, la relación terminó en junio de 2023. Después de eso, no se le ha visto involucrado con otra mujer, hasta ahora.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google