«Yo siento que no lo discriminaron»: Pamela Díaz entregó su opinión sobre la polémica entre Mega y Di Mondo

La polémica entre Di Mondo y Mega sigue sumando nuevos antecedentes, tras la entrevista de este lunes, en la que el socialité contó más detalles en Zona de Estrellas.

Cabe recordar que en conversación con Primer Plano, Di Mondo reveló su diagnóstico de VIH, y aseguró que esto habría gatillado su salida del reality de Mega. Además, también había demandado a Mega por irregularidades con las Visas.

Ahora, en Hay Que Decirlo, Pamela Díaz entregó su sincera opinión al respecto. Hay que señalar que la fiera fue parte de Tierra Brava, reality de canal 13, que también se grabó en Perú.

Pamela Díaz habló sobre su experiencia en realities

Según consignó Página 7, Pamela Díaz habló sobre su experiencia: «El canal me pesca con todo el equipo y me lleva a un registro civil y me hacen un carnet por todo ese tiempo que estoy en Perú, un año, una visa temporal donde a mí me pueden pagar mi sueldo».

«Esto mismo iba a pasar con Di Mondo. Entonces, él no llegó al Registro Civil, no hizo nada de eso, porque primero llegan los exámenes y después tú vas a hacer esto. Entonces, ¿por qué él tendría hoy día que demandar cuando no hay ningún trabajo? Él estuvo efectivamente, me dice, que todos los días que estuvo en Perú se le pagaron y después, obviamente, se tuvo que ir del país con sus maletas, todo eso», agregó.

En esa misma línea, Pamela Díaz argumentó: «El canal dice que no se comunicó con él en ninguna situación más que por un par de mails, nada más que eso. Pero él también por primera vez sabe de una enfermedad que no sabe tampoco cómo manejarla, que estaba viendo qué es lo que pasaba».

«Sí, el reality, más allá que hay un tema psicológico, que si no estás bien psicológicamente, porque todos los que estamos allá estamos dañados, los que entramos a un reality, imagínate en el momento en que pudiera contar esto, algo pasaría negativo a lo mejor por su salud mental también», explicó la fiera.

Su opinión sobre la polémica de Di Mondo

A partir de ahí, Pamela Díaz opinó directamente de la entrevista de Di Mondo en Primer Plano: «Dejémosle de buscar a la gente que se hagan las víctimas. Por supuesto que es difícil, pero me imagino que debe ser difícil también exponerlo».

«Por algo él se siente con la capacidad y con la fuerza de sentarse a comunicarlo a todo el mundo. Y me imagino que eso es porque es como yo lo vi en la entrevista», complementó la comunicadora.

Fiel a su estilo, la fiera hizo un llamado a Di Mondo: «Sentí que en la entrevista, de lo que escuché de Di Mondo, como que lo veo enojado hace mucho tiempo y aquí, cuando hicimos una entrevista el otro día, que estaba el colombiano sentado acá, eran puros problemas. Era puro enojo, era todo el rato: ‘Mega me las va a pagar’, y no amigo».

«Lamentablemente no fue el reality, no le va a cambiar la vida a lo que él le está pasando hoy día. Hoy día, gracias a Dios, la medicina avanzó y su enojo es que siente que lo discriminaron cuando yo siento que no lo discriminaron por eso», sentenció Pamela Díaz.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google