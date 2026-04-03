Bomba en la TV chilena: este sería el plan secreto de importante canal para quedarse con Neme

Una verdadera bomba sacudió el último capítulo de Zona de Estrellas. La periodista Paula Escobar reveló una jugada que podría cambiar el tablero de la televisión chilena. En el centro de todo aparece José Antonio Neme.

Según contó en pantalla, Chilevisión estaría decidido a ir con todo por el actual rostro de Mega. El interés surge tras la salida de Julio César Rodríguez, lo que dejó un espacio clave dentro del canal.

La información sorprendió al panel. Escobar aseguró que en CHV ya se movieron internamente para concretar el fichaje.

La revelación de Paula Escobar que sorprendió en Zona de Estrellas

“Hace tres semanas fue convocada una reunión de emergencia porque están dispuestos a todo, con el sueldo del programa de Diana Bolocco, Podemos Hablar, que acaban de cerrar”, afirmó.

La apuesta sería ambiciosa. La señal buscaría sacar a Neme de Mucho Gusto para instalarlo como conductor de Contigo en la mañana, el matinal que quedó sin figura principal.

Pero eso no es todo. La ofensiva incluiría una fuerte inversión económica. Según detalló la periodista, incluso estarían dispuestos a pagar su cláusula de salida.

“10 mil UF, 400 millones de pesos estaba dispuesto a pagar Chilevisión por contar con José Antonio Neme hace tres semanas”, reveló.

Además, el canal ofrecería mejorar significativamente sus condiciones actuales. Hoy, el animador ganaría cerca de 30 millones de pesos mensuales en Mega.

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