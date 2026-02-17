Revelan el millonario monto que habría ofrecido Primer Plano a Yamila Reyna para hablar sobre su quiebre con Américo

El mediático quiebre entre Américo y Yamila Reyna fue sin duda la noticia de la semana. El escándalo detrás de su separación dio pie a un sinfín de rumores, anécdotas e historias al respecto.

Sin embargo, los protagonistas dieron escuetas declaraciones, y decidieron mantenerse en silencio, mientras llevan el caso ante la justicia. Eso sí, desde Primer Plano le habrían hecho una jugosa oferta a la actriz, para que fuera a contar su historia en el programa.

El millonario monto que habría ofrecido Primer Plano a Yamila Reyna

Según comentó el periodista Lucas Villalobos en Todo Se Sabe: «Yamila Reyna recibió un llamado de Chilevisión el día miércoles en el cual le dicen: ‘Yamila, nosotros te ofrecemos el monto de 10 millones de pesos‘».

A pesar de que la cifra es bastante alta, la comediante la habría rechazado. Incluso, a través de su Instagram, había adelantado que no hablaría a la prensa: «Les pido que no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca«.

Por otro lado, Yamila Reyna también utilizó sus redes sociales para realizar otro llamado. Esto, luego de que se filtrara la denuncia que le interpuso a Américo, tras los supuestos hechos de violencia que llevaron a su quiebre: «La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva (…) se encuentra sancionada por la ley»,

“Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido«, comentó también en sus redes.

También podrías leer en RadioActiva: “Estaban muy molestos”: Di Mondo confiesa fuerte discusión con Julio César y Fran García-Huidobro en Primer Plano

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google