Fiebre de Baile: Reconocida cantante urbana sería la nueva integrante de la segunda temporada

El final de Fiebre de Baile en el Movistar Arena destapó a quienes serían los primeros integrantes que se sumarán a la segunda temporada del gran estelar de Chilevisión. Dentro de cada revelación, hoy el rumor de que un nuevo personaje formará parte del programa está causando tendencia.

Se trata de una talentosa cantante urbana, que podría repetir la hazaña que logró la artista Princesa Alba. En redes sociales, el bailarín de dicho personaje habría sido quien dio inicio a los rumores.

Hasta el momento, con la participación de esta nueva integrante, ahora la competencia tendrá a dos mujeres del género urbano que estarían dentro de Fiebre de Baile.

¿Quién es la nueva integrante?

Hablamos de Soulfia, quien ya estaría en procesos de ensayos junto a quien la acompañará en las coreografías, el bailarín Alexis Quiroz. «A disfrutar del proceso, eres lo más. Qué hermosa coincidencia» escribió su compañero en redes sociales, además de confirmar que su coach será Francia Gómez.

Soulfia es una cantante y compositora chilena de R&B, neo soul y reggaetón. Debutó en el año 2021 con su álbum “Génesis”, el cual fue reconocido en los Premios Pulsar de 2022 como “Mejor Nuevo Artista”. Ha pisado importantes escenarios como el Lollapalooza Chile, Festival REC y colaboraciones con exitosos artistas de su rubro.

Recientemente, fue la escogida para hacer la apertura del concierto que realizó Kali Uchis en Chile.

La artista llegará a la segunda temporada de Fiebre de Baile y deberá competir con diversas figuras del espectáculo, tales como: Daniela Castro, Mariela Sotomayor, Vale Roth, Fran Maira, entre otros.

El estreno del programa está fijado para el próximo lunes 2 de marzo, donde veremos a Diana Bolocco como presentadora y Fran García-Huidobro como parte del nuevo jurado.

Por ahora, ni la cantante ni Chilevisión se han referido al respecto. Se espera que dentro del día esté arriba la publicación oficial.

