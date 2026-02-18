Ya puedes postular: Reconocida creadora de contenido anunció casting abierto para su nuevo reality digital “Verano Fresa”

Tras la gran polémica que se le vio involucrada por tener un affair con Karol Lucero, Ilaisa Henríquez, mejor conocida como DJ Isi Glock, se ha convertido en una de las figuras faranduleras del último año.

Pero su participación no se quedó hasta ahí. Ahora, abrió postulaciones para ingresar a su nuevo reality digital «Verano Fresa».

Isi Glock es una influencer y creadora de contenido de entretención para adultos en la plataforma de Arsmate y, recientemente, en Vodscene.

El escándalo que la puso en el ojo público empezó con los rumores de que Karol Lucero le había sido infiel a su entonces esposa, Fran Virgilio, con la DJ. Después de días de especulaciones, la misma influencer enfrentó a Karol para que confirmara que entre ella y él sí pasaron cosas.

La situación se produjo en el programa Primer Plano.

Verano Fresa

A pesar de las polémicas, la creadora de contenido no ha dejado de reinventarse, dejando en claro que es más que “la ex amante de un famoso”.

Luego de participar en el reality web «Fruto Prohibido» del influencer Matías Mattel, la DJ comenzó a aventurarse en la producción de realitys, lanzando su primera versión con “Deseo extremo”, que puedes verlo por YouTube. En él aparecen polémicas figuras del mundo underground.

Es así como anunció en su cuenta de Instagram (@isiglock__) que abrió la convocatoria de casting para participar en su próximo reality digital Verano Fresa. El objetivo será darle una despedida a las últimas semanas del verano.

Quienes deseen participar deberán enviar un video de presentación contando el por qué quisieran ingresar, al Whatsapp que aparece en su publicación de Instagram.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google