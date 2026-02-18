«Nos embarga un profundo dolor»: Reconocido actor y cantante nacional fallece a los 55 años

Una triste noticia sacudió al gremio teatral durante las últimas horas. Se trata del fallecimiento del actor de doblaje y cantante chileno Karoly Díaz Zará, conocido en el rubro como Kako Zará.

La noticia la informaron sus cercanos en redes sociales, así como también, la Orquesta Huambaly, de la que formaba parte: «En la madrugada de hoy, nuestro querido @zarakako dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó», escribieron en Instagram.

«Nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que nuestro querido Kako descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos«, cerraron.

Actor de doblaje Kako Zará fallece a los 55 años

El actor de doblaje Kako Zará, falleció durante las últimas horas, a sus 55 años. Según detallaron sus cercanos, el actor permaneció internado en la UTI del hospital Dr. Luis Tisné, en Peñalolén, debido a una pancreatitis, que complicó gravemente su salud.

Desde ChileActores, dedicaron un emotivo mensaje a su colega: «Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero doblajista. Destacado cantante y socio de Chileactores, Karoly Díaz Zará, conocido con cariño como Kako Zará«.

«Como destacado doblajista, Kako entregó su voz para que pudiéramos conectar con numerosas películas, animaciones, teleseries, documentales y otros programas de origen internacional«.

Para cerrar, le dedicaron un mensaje a sus seres queridos: «Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero artista y le enviamos un abrazo cariñoso a sus familiares, amigos, compañeros y todas las personas que fueron acompañadas por su maravilloso talento«.

Kako Zará participó en múltiples doblajes a nivel internacional. Dentro de su trayectoria y sus trabajos más destacados, se encuentra su trabajo en «Las mil y una noches«, «Baby Shark«, «Hazbin Hotel» y «La Leyenda de Korra».

También, como cantante, destacó por su tributo a Elvis Presley, con el que incluso participó del programa Mi Nombre Es.

También puedes leer en RadioActiva: “Fui violenta”: Reconocida actriz chilena hace su mea culpa tras polémica relación con su ex pareja

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google