Lollapalooza Chile 2026: Revisa a qué hora y en cuál escenario se presentará cada artista
A menos de un mes del inicio de Lollapalooza Chile 2026, la organización liberó los horarios en los que se presentará cada artista.
Este miércoles 18 de febrero al medio día, Lollapalooza Chile acaba de anunciar los horarios en que se presentará cada artista. Esto, por cada día del evento, que tendrá lugar desde las 13:00 horas del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
Además, desde la organización también indicaron los escenarios en los que se presentará cada artista, aspecto clave para que no te pierdas a tus favoritos del evento.
Revisa a qué hora y en cuál escenario se presentará cada artista en Lollapalooza Chile
El viernes 13, Sabrina Carpenter será una de las grandes protagonistas al cerrar el Cenco Malls Stage entre las 22:15 y 23:35 horas, en una jornada que también sumará a Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello, entre otros.
El sábado 14, el cierre del escenario principal estará a cargo de Tyler, The Creator, acompañado por presentaciones destacadas de Lorde, Turnstile, Peggy Gou y Yousuke Yukimatsu, configurando una de las jornadas más diversas del fin de semana.
El domingo 15 de marzo marcará el cierre del festival con Chappell Roan en el Cenco Malls Stage entre las 22:30 y la medianoche. La jornada final contará, además, con Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, entre otros.
