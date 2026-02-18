La primera temporada de Fiebre de Baile fue todo un éxito para Chilevisión, es por eso, que desde el canal ya tienen casi todo listo para dar inicio a una segunda edición. Esta, está programada para comenzar el lunes 2 de marzo.

En la gran final del programa, con un evento en el Movistar Arena, adelantaron algunos de los rostros que serán parte de esta nueva versión. Y progresivamente, han ido confirmando a los nuevos participantes del programa. En esta ocasión, confirmaron a dos reconocidos rostros de TV.

Chilevisión confirma a 2 nuevos rostros de TV para la segunda temporada de Fiebre de Baile

Por ahora, los confirmados para esta nueva temporada de Fiebre de Baile son: Betsy Camino, Fran Maira, Vale Roth, Junior Playboy, Botota Fox, Mariela Sotomayor, Daniela Castro y Diego Venegas. A ellos se sumarán los dos nuevos confirmados por Chilevisión.

Mediante una publicación de Instagram, el canal anunció a sus dos nuevas figuras: Gonzalo Valenzuela y Karen Paola.

Karen Paola ya tiene una carrera consolidada como cantante, siendo considerada una de las artistas pop más importantes del país. Además, es cercana al baile desde sus inicios en su juventud, en el programa Mekano.

También, la cantante había participado de las primeras versiones de Fiebre de Baile, por allá por el 2012.

Por otro lado, Gonzalo Valenzuela mostrará una faceta nunca antes vista, alejado de la actuación. Cabe recordar que su último proyecto en televisión fue en el programa de TVN, «Mi Nombre Es«, como jurado.

Aunque el actor es más recordado por su participación en teleseries icónicas de la televisión nacional, como «Machos» y «Papá a la Deriva«.

