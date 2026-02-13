«Hasta las rosas más hermosas tienen espinas»: El potente descargo de Karol Dance tras las declaraciones de su ex pareja Fran Virgilio

La polémica de Karol Lucero, también conocido como Karol Dance, tras haber confesado ser infiel con la DJ Isi Glock, volvió a causar revuelo esta semana.

La razón, Fran Virgilio, quien era la esposa, entregó sus primeras declaraciones sobre el quiebre amoroso con el animador. El momento dio paso para que él respondiera al respecto, dejando un intenso mensaje sobre sus sentimientos y un breve descargo hacia la DJ.

La influencer, en medio de un nuevo capítulo de Sin Editar, el programa de YouTube de Pamela Díaz, se desahogó y comentó sobre la infidelidad de quien fue su esposo, Karol Lucero, con la DJ Isi Glock. “Sentir ese cariño de la gente que no me conoce, es lindo”, se refirió en medio de la charla.

Sobre si tiene todavía contacto con el animador, confesó que no hay ningún tipo de comunicación, pero que todo estaba en paz. “Está todo bien, no soy rencorosa, no hay nada de qué vengarse”, dijo.

Aunque la conversación tomó otros temas, el ex integrante de Mucho Gusto aprovechó la instancia para referirse a las declaraciones de Virgilio, entregando un potente mensaje al respecto.

Los descargos de Karol Dance

En medio de preguntas que le realizaron en sus redes sociales, respondió a aquella que lo vinculaba con su ex pareja.

“¿Volverías? Se veían tan lindos, perfectos. ¿O lo superaste? Al menos la volviste influencer”, era la pregunta en Instagram.

A lo que Karol, sin miedo, contestó a la incógnita revelando ciertas emociones por el suceso tan polémico de aquel momento. También, se refirió a la experiencia que vivió ese día que se juntó con Isi Glock.

“No. Nunca he vuelto con una ex, no creo en las segundas partes, más aún cuando maté lo más importante de una relación: La confianza, así que decidí dar vuelta la página”, escribió.

“Cambié más de 2.500 días…”

En esa misma línea, tomó inspiración y reflexionó sobre su actuar.

“No todo lo que brilla es oro y hasta las rosas más hermosas tienen espinas. Si matas a una mariposa eres cruel, si matas a una cucaracha eres un héroe. No cambia la acción, cambia la narrativa”, detalló.

Sobre su ex relación, destacó estar arrepentido, pero que no hay vuelta atrás. “Me arrepiento y ofrecí disculpas. No busqué perdón porque ni yo soy capaz de perdonarme”.

Es ahí, cuando hace la comparación entre su antigua pareja y el escándalo con Isi Glock:

“Boté 7 años de relación, cambié más de 2.500 días por uno (pésimo por lo demás) pero jamás borrará lo lindo que vivimos y me quedo con eso”, refiriéndose a Virgilio.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google