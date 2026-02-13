«Tengo el alma y el corazón rotos»: La sensible pérdida familiar que enluta a Rafael Cavada

Rafael Cavada compartió en su perfil de Instagram una terrible noticia. Con un emotivo mensaje, el periodista confirmó el sensible fallecimiento de su padre.

Con un extenso y emotivo mensaje, el periodista de Chilevisión se despidió de su padre.

La sensible pérdida familiar que enluta a Rafael Cavada

A través de una publicación en Instagram, Rafael Cavada compartió la triste noticia a sus «Adiós papá. Los dioses te esperaban en el paisaje de tu amado Copiapó con una biblioteca infinita para que leas todo lo que quieras. Con un montón de niños para los que fuiste el abuelo, el tío o el ejemplo que no tuvieron y que van a escuchar tus cuentos y tus canciones«.

«Nosotros te despedimos con lágrimas un poco egoístas por nuestra propia pena. Yo, que me creía tan fuerte, tengo el alma y el corazón rotos. Pena infinita. Pero pasará, también me enseñaste a sobreponerme. Te voy a extrañar«, cerró Rafael Cavada.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de apoyo y solidaridad. Incluso de celebridades de la televisión como Martin Cárcamo, Mónica Rincón, Javiera Contador y Roberto Cox.

