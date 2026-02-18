“Me cortaba para que el dolor pasara a un dolor físico”: Arenita se sinceró sobre los tortuosos momentos que vivió en Yingo

Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, confesó los tortuosos momentos que vivió tras su paso por Yingo, antiguo programa juvenil de Chilevisión. La conversación surgió durante una dinámica realizada en el reality El Internado.

La actividad consistía en que los participantes debían mirarse al espejo y decir en voz alta qué realmente veían. Fue en ese momento que Arenita terminó revelando su triste pasado como rostro de TV.

“Me comparaba mucho, me sentía menos…”

Reconoció que hoy puede mirarse con tranquilidad en el espejo, pero que no siempre fue así. Durante la actividad, recordó su faceta como ex chica Yingo, cómo le afectó su relación con Karol Lucero y la presión de los estándares de belleza en ese entonces.

“No me gustaba mucho mirarme, me comparaba mucho, me sentía menos, probablemente, que era diferente», mencionó.

A su vez, contó que después de Yingo pasó por operaciones estéticas, de las que se arrepiente. “Me operé entera, me arrepiento de haberme puesto siliconas y un ácido que me puse en los labios hace mucho tiempo y que nunca se disolvió”.

La polémica relación con Karol Lucero

En los tiempos de Yingo, Karol Lucero era uno de los animadores del programa. Mantuvo una relación con Arenita, pero con escándalos de por medio. Diversos rumores confirmaban que el animador la engañaba con su otra participante, Fallon Larraguibel.

La pareja terminó y nace la nueva relación entre el animador con la ex participante de Fiebre de Baile.

Así mismo, Arenita se refirió acerca de los tatuajes que se había realizado anteriormente, de los que estaba arrepentida de tenerlos. Es ahí cuando confiesa haber vivido etapas de autolesión.

“Este es un ave fénix, que me lo hice en un momento que sentía tanto dolor emocional cuando estaba en esa relación tormentosa, y me cortaba (mostrando al antebrazo) para que el dolor emocional pasara a un dolor físico, porque el dolor emocional era demasiado”, confesó.

Por ello, su forma de protegerse para que nadie viera sus cortes, fue haciéndose el tatuaje.

“Fui una sobreviviente”

Ahora, Arenita ve las cosas con más tranquilidad y mencionó ser una sobreviviente en aquellos años.

“Veo ahora a esa Natalia y pienso que fue muy fuerte para poder soportar todo, siento que fui una sobreviviente porque en un momento de mi vida perdí las ganas de vivir”. La animadora del reality, Tonka Tomicic, se atrevió a preguntarle si había tenido intentos suicidas.

A lo que su respuesta fue que sí. “Me da un poco de pena pensar en lo que pasó con mi familia. Hoy en día no hablo con mi mamá hace ocho años, pero a pesar de todo, ella me apoyó mucho”, finalizó.

