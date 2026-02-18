“Obviamente fue sin su consentimiento…”: Explican participación de menor en festival donde Dino Gordillo le habría robado un beso

La municipalidad de Villa Alegre repudió el hecho ocurrido en el Festival de la Naranja 2026. Se trata de Dino Gordillo, que se presentó el pasado 14 de febrero. El humorista le habría robado un beso en la boca a una menor de edad, situación que llegó a presentar una denuncia por parte del concejo municipal de la comuna.

“El fin de semana vivimos una actividad muy bonita y estuvo muy participativa, pero lamentablemente ocurrió una situación de la cual nosotros no podemos quedar ajenos”, comentó el concejal César Vallejos.

“Como servidores públicos no podemos quedar ajenos a lo que ocurrió, tenemos que hacer las denuncias correspondientes y la Oficina Local de la Niñez tiene que aplicar los protocolos correspondientes”, agregó.

Cuál fue la participación de la menor de edad

Frente aquella acusación, el edil reveló las razones por las que se encontraba la joven arriba del escenario.

La razón era algo muy simple. Sucedió que la menor había subido al escenario porque debía entregarle un galardón al humorista. Además, la alcaldesa subrogante añadió que ella se encontraba con el permiso y consentimiento de sus padres para participar en la actividad.

“Yo vi que la niña se limpió la boca, entonces obviamente fue sin su consentimiento. La persona que lo hizo, no puede volver a hacerlo”, destacó durante el consejo.

“No tengo imágenes, no tengo mayor información, pero no pongo en duda lo que usted está comentando”, complementó.

Es así como desde el concejo municipal piden tomar cartas en el asunto. De igual manera, agregó que probablemente la familia no quería entrar en problemas legales porque son migrantes. Por eso, insistió en que la Oficina de la Niñez pueda interponer una denuncia.

Durante la tarde del martes, la municipalidad de Villa Alegre confirmó la denuncia contra Dino Gordillo e hizo público los argumentos. También subieron un comunicado desde su cuenta de Facebook.

