«Un degenerado…»: Humorista chileno podría enfrentar denuncia tras besar en la boca a menor de edad en festival

La Municipalidad de Villa Alegre junto con la Oficina Local de la Niñez (OLN), estarían evaluando presentar una denuncia formal en contra de un humorista chileno, luego de haber besado a una menor de edad durante su presentación en un festival de la Región del Maule.

El suceso ocurrió la noche del pasado 14 de febrero en el show de la Fiesta de la Naranja 2026. El actor de los hechos sería el humorista Dino Gordillo, quien se propasó con la joven de 14 años que entregaba los premios del espectáculo. Además, la niña es estudiante de la comuna.

Qué fue lo que pasó

Durante una sesión ordinaria del lunes, el concejal municipal explicó el hecho. «El fin de semana vivimos una actividad muy bonita, pero lamentablemente ocurrió una situación de la que como concejo municipal no podemos quedar ajenos», mencionó César Vallejos.

«Me refiero a lo que ocurrió con el humorista y la joven menor de edad de 14 años que estudia en un colegio de nuestra comuna», continuó.

«Por una parte, nosotros como municipalidad tenemos que hacer las denuncias correspondientes y, por otra, también la Oficina Local de la Niñez tiene que activar los protocolos correspondientes a la situación», finalizó.

De acuerdo con la encargada de la OLN, la calificación jurídica del suceso dependerá de la edad exacta de la víctima. O sea, si la afectada tiene 13 años, la acción penal podría encuadrarse bajo la figura de violación.

Si tiene 14 años, el escenario legal se deriva hacia el delito de estupro, conforme a lo establecido en el Código Penal chileno.

«Nosotros lo que tenemos que hacer es la denuncia. Si la familia va a poner la denuncia, vamos a apoyarla en todo el proceso; si ellos no quieren poner la denuncia, nosotros como oficina tenemos que ponerla. Esto sería en fiscalía», agregó la representante de la OLN.

Reacciones en redes sociales

En una publicación de Facebook de la municipalidad, diferentes usuarios reaccionaron ante el hecho ocurrido. Los comentarios van en contra de la acción del humorista.

«Lo único malo fue el beso que le robó a la niña que entrega los premios, muy barsa», «Un degenerado es lo que es, haciéndose el fresco con una pequeña» y «Opacó todo lo bueno del show, nadie hizo, ni dijo nada», eran algunos de los tantos comentarios.

