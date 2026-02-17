«Siempre estaré aquí para ti…»: Dino Gordillo sorprendió con emotivo mensaje para Di Mondo tras revelar diagnóstico de VIH

Di Mondo se ha instalado en el centro de la polémica durante estos días. El socialité realizó una íntima entrevista para Primer Plano, junto a Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro. En aquella instancia, reveló que la demanda que interpuso a Mega, tras su salida de El Internado, tuvo otros motivos, más allá de los problemas con la Visa.

El fashionista, reveló que antes de entrar fue diagnosticado con VIH, lo que habría gatillado su salida del programa. Sin embargo, aseguró que Mega vulneró sus derechos, lo que desde el canal desmintieron, armando un cruce de declaraciones entre ambos.

Luego, Di Mondo reveló en Zona de Estrellas, que desde Mega le ofrecieron asistir a la Gala de Viña, si es que no daba la entrevista a Primer Plano.

Dino Gordillo sorprendió con emotivo mensaje para su amigo Di Mondo

Uno que mostró su apoyo ante la figura de la moda fue Dino Gordillo. El humorista nacional mantiene una (hasta ahora) desconocida amistad con Di Mondo, por lo que usó sus redes para darle apoyo en este difícil momento.

Junto a una serie de fotografías en su Instagram, escribió de entrada: «Hoy quiero dedicar unas palabras a mi querido amigo Di Mondo. A veces, la vida nos pone a prueba de formas que no imaginamos, pero lo más importante es recordar lo fuertes que somos y lo mucho que podemos contar con los que realmente nos quieren«.

«Gracias por tu amistad, por ser un ejemplo de valentía y autenticidad. Estuve con él, junto a sus papás y mi mujer, compartiendo un momento de apoyo y cariño«, agregó Dino Gordillo.

Para cerrar, Dino Gordillo le escribió un último emotivo mensaje: «Te admiro mucho, hermano. Siempre estaré aquí para ti».

