«Tu único éxito fue en Yingo, donde terminabas en la cama con las participantes»: Sergio Rojas arremetió sin filtro contra rostro de TV

Sergio Rojas, fiel a su estilo, aprovechó su espacio en Que Te Lo Digo, paradesquitarse con todo contra un viejo conocido y colega en el canal.

Se trata de Mario Velasco, ex animador de Zona de Estrellas, quien se rumoreaba que tenía muy mala relación con la «piraña devoradora». Ahora, Velasco le mandó un amenazante mensaje por WhatsApp a Rojas: «Descansa bebé, que se te viene la segunda ola. ¿O creíste que tanta mala onda era gratis?».

Sergio Rojas arremetió sin filtro contra rostro de TV

Según consignó Página 7, lejos de amedrentarse o explicar las razones detrás del mensaje, Sergio Rojas se descargó sin filtro: «Este animador que no fue cotejado por Mega, y que no fue mi responsabilidad que lo encontraran fome para animar Only Fama«.

«Yo no tengo la culpa de que Carla Ballero lo haya acusado de tener comentarios homofóbicos, tampoco es mi responsabilidad que Claudia Schmidt lo haya encarado por llegar bebido y con olor a alcohol a su lugar de trabajo», agregó el conductor del programa.

Sin querer dejarlo hasta ahí, Sergio Rojas disparó: «Yo no soy tu verdugo. Eres tú quien se ha encargado de sepultar una incipiente carrera que nunca logró despegar«.

«Tu único éxito estuvo marcado en Yingo, donde, además, eras tan buen conductor, que terminabas en la cama con las participantes«, comentó Rojas.

De forma irónica, arremetió nuevamente contra Mario Velasco: «¡Mira qué buen conductor! Ah, mira, ¡qué profesionalismo más grande! Que el animador terminara encamándose con chicas que buscaban realizar un sueño«.

«La verdad, Mario, te deseo todo el éxito del mundo, te tengo mucho cariño, te tengo mucha admiración y espero que pronto puedas encontrar el consuelo en tu alma que al día de hoy no has podido hallar«, sentenció Sergio Rojas.

