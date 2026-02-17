«Gracias a Dios tengo la posibilidad de poder hacer tríos, cuartetos, lo que yo quiera»: Rostro de TV impactó con revelación hot

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de Only Friends, programa de conversación y entretención de Mega. En el espacio que conduce José Antonio Neme, estuvo como invitado Pablo Herrera, Carla Ballero, Luis Mateucci y Paulina Nin.

Uno de los rostros de TV, Luis Mateucci, entegó una potente revelación en medio de una de las dinámicas del espacio. Mientras tocaba responder preguntas, Neme lanzó: «¿Quién ha recibido una propuesta indecente?«.

Rostro de TV impactó con revelación hot

Ante tal pregunta, Luis Mateucci respondió con otra pregunta de vuelta: «A qué llamas indecente? Porque para mí lo normal es lo indecente«.

«¿Te han ofrecido dinero, por ejemplo?», contrapreguntó Neme.

Mateucci fue sincero, y respondió: «Sí, pero hombres, chicas no. Igual si me quisieran pagar, feliz… En mi vida, son más indecentes que las decentes».

José Antonio Neme no se quedó ahí, y añadió: «Pero de repente fantasías, orgías…»

«Sí, por eso te digo, para mí eso es más decente que indecente. Me llegan todos los días, gracias a Dios viví en España, en México, en Miami…», contestó el chico reality.

Ahí, Neme le preguntó si alguna vez se había arrepentido de algo en la intimidad, a lo que respondió: «¿De qué me voy a arrepentir? Si estaba soltero, lo volvería a hacer siempre. La verdad que son etapas de la vida y lo hice contento».

«Si estoy solo, ¿por qué no lo voy a experimentar? Gracias a Dios tengo la posibilidad de poder hacer tríos, cuartetos, lo que yo quiera, porque… Mira lo que soy. Acá en Chile son un poco más cerrados», agregó Luis Mateucci.

Pero no quedó solo ahí, ya que también Neme le preguntó si también era bisexual, a lo que el chico reality contestó: «Me encantan las mujeres. Si me toca a hacer un trío con otro hombre no tengo problema, pero no lo haría con el hombre. Compartimos«.

