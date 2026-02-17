Año Nuevo Chino 2026: Conoce las predicciones para los 12 signos en el nuevo año del caballo de fuego

El Año Nuevo Chino 2026 llega a Chile este martes 17 de febrero. La festividad más importante del calendario lunar marcará el inicio del Año del Caballo de Fuego, un periodo lleno de desafíos y prosperidad.

Esta vez, le toca al signo del Caballo tomar protagonismo. Este es un signo que potenciará las cualidades del animal: independencia, inquietud, velocidad y un carisma desbordante.

¿Qué animal soy en el Horóscopo Chino?

La astrología oriental tiene un animal para cada año de nacimiento.

Esta es la lista de cada signo:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Buey (Búfalo) : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Teniendo tu animal asignado, podrás descubrir qué es lo prospera para este 2026.

¿Qué dice mi signo sobre el Año Nuevo Chino?

Rata

Trabajo: Será un ciclo de crecimiento profesional en la que tu adaptación será recompensada. Las oportunidades llegarán rápido, no dudes en tomarlas.

Dinero: Tendrás que estar más atento con lo que decidas gastar para cuidar de tus ahorros.

Salud: El sistema nervioso será tu punto débil, la ansiedad podría generar estrés. Deberás canalizar el exceso de energía mental con actividad física.

Búfalo

Trabajo: Sentirás que tu entorno avanza demasiado rápido. Tu éxito dependerá de tu capacidad de no cargar con responsabilidades ajenas.

Dinero: Obtendrás frutos del esfuerzo que tanto haz hecho. Utiliza bien tu dinero para tener estabilidad financiera.

Salud: Atención prioritaria a la salud mental y el descanso. La rigidez te puede enfermar. Busca terapias alternativas o de relajación para soltar el control.

Tigre

Trabajo: Se activan proyectos de liderazgo. Tu carisma estará en su punto máximo, ideal para presentar ideas innovadoras o buscar ascensos.

Dinero: Recuperación económica tras un periodo difícil. El azar y la suerte están de tu lado para saldar deudas viejas y planificar viajes o compras importantes.

Salud: Vas a sentirte más fuerte, con energía renovada, aunque deberás tener cuidado con los accidentes, sobre todo los que ocurren por imprudencia o practicar deportes extremos.

Conejo

Trabajo: Este es un año para reforzar lo aprendido y poner límites claros a personas invasivas.

Dinero: Cuida tus recursos y evita prestar dinero a personas poco confiables o familiares lejanos.

Salud: Tu enfoque debe ser la sanación emocional. La meditación será tu mejor medicina.

Dragón

Trabajo: El Caballo de Fuego encenderá tu ambición y te empujará a explorar nuevos objetivos profesionales. A su vez, será el momento de hacer un emprendimiento o cambiar de carrera.

Dinero: Deberás confiar en tu intuición, para poder tener buenos resultados económicos. Las apuestas podrían ser de gran ayuda.

Salud: El gran riesgo es el agotamiento. Tu deseo de brillar puede hacer que olvides descansar, afectando tu corazón y circulación.

Serpiente

Trabajo: Será un año de transformación. Tu sabiduría será valorada en medio de los demás. Buen momento para estudios superiores o especializaciones.

Dinero: Tu intuición financiera estará afilada. Verás oportunidades donde otros sólo ven problemas. Las inversiones a mediano plazo son muy favorables.

Salud: Cuida tu piel y evita el sedentarismo. El movimiento del Caballo te exige actividad física para no estancarte.

Caballo

Trabajo: Eres el protagonista del horóscopo, lo que te traerá energías positivas. Te potenciará a ser un buen líder, pero debes tener cuidado con llegar a ser arrogante, ya que el exceso de confianza puede crear enemigos.

Dinero: Año de altos y bajos extremos. Evita hacer gastos innecesarios.

Salud: Afectará el sistema cardiovascular y la vista. No ignores las señales de fatiga. El autocuidado será tu prioridad para no colapsar.

Cabra

Trabajo: El Caballo es tu protector y socio natural. Te sentirás inspirada y creativa. Es un excelente año para las artes, la comunicación y las relaciones públicas.

Dinero: La estabilidad llegará a través de socios o pareja. No tendrás que luchar sola para tener dinero.

Salud: Tu bienestar emocional es la clave. Evita dramas familiares que frenen tu energía. El contacto con la naturaleza te revitalizará profundamente.

Mono

Trabajo: Será un año divertido. Tu mentalidad te permitirá tomar los cambios mejor que nadie.

Dinero: Este año no enfrentarás mayores dificultades económicas, solamente tendrás problemas para ahorrar y administrar mejor tus ingresos.

Salud: Cuidado con los excesos de alimentación y fiesta. El hígado y el sistema digestivo podrían reclamar ante tanta actividad social.

Gallo

Trabajo: El desorden irritará tu perfeccionismo. Tendrás que aprender a trabajar bajo presión.

Dinero: Mantén las cuentas claras. Cuidado con los mal entendidos.

Salud: Presta atención a tu sistema respiratorio y las alergias. El aire libre te hará bien, evita los cambios de temperatura.

Perro

Trabajo: Te irá bien. Tu lealtad será compensada con un año estable y confianza de tus superiores.

Dinero: Tendrás un año protegido. No te faltará el dinero.

Salud: Necesitas actividad física. Salir a correr o practicar deportes en equipo te ayudará a mantener el equilibrio.

Cerdo

Trabajo: Sentirás mucha presión. El ritmo del año puede resultar abrumador. Enfócate en una tarea a la vez y no trates de competir con los demás.

Dinero: Cuidado con los gastos hormiga. Este es un año para disfrutar lo que tienes, no para las deudas.

Salud: Mantente hidratado y realiza actividades en el agua para contrarrestar el exceso de fuego del año serían de mucha ayuda.

