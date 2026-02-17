Año Nuevo Chino 2026: Conoce las predicciones para los 12 signos en el nuevo año del caballo de fuego
Este 17 de febrero se celebra un nuevo ciclo del “doble fuego” que promete traer prosperidad y buena suerte. Revisa qué se dice de tu signo.
El Año Nuevo Chino 2026 llega a Chile este martes 17 de febrero. La festividad más importante del calendario lunar marcará el inicio del Año del Caballo de Fuego, un periodo lleno de desafíos y prosperidad.
Esta vez, le toca al signo del Caballo tomar protagonismo. Este es un signo que potenciará las cualidades del animal: independencia, inquietud, velocidad y un carisma desbordante.
¿Qué animal soy en el Horóscopo Chino?
La astrología oriental tiene un animal para cada año de nacimiento.
Esta es la lista de cada signo:
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
- Buey (Búfalo): 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.
Teniendo tu animal asignado, podrás descubrir qué es lo prospera para este 2026.
¿Qué dice mi signo sobre el Año Nuevo Chino?
Rata
Trabajo: Será un ciclo de crecimiento profesional en la que tu adaptación será recompensada. Las oportunidades llegarán rápido, no dudes en tomarlas.
Dinero: Tendrás que estar más atento con lo que decidas gastar para cuidar de tus ahorros.
Salud: El sistema nervioso será tu punto débil, la ansiedad podría generar estrés. Deberás canalizar el exceso de energía mental con actividad física.
Búfalo
Trabajo: Sentirás que tu entorno avanza demasiado rápido. Tu éxito dependerá de tu capacidad de no cargar con responsabilidades ajenas.
Dinero: Obtendrás frutos del esfuerzo que tanto haz hecho. Utiliza bien tu dinero para tener estabilidad financiera.
Salud: Atención prioritaria a la salud mental y el descanso. La rigidez te puede enfermar. Busca terapias alternativas o de relajación para soltar el control.
Tigre
Trabajo: Se activan proyectos de liderazgo. Tu carisma estará en su punto máximo, ideal para presentar ideas innovadoras o buscar ascensos.
Dinero: Recuperación económica tras un periodo difícil. El azar y la suerte están de tu lado para saldar deudas viejas y planificar viajes o compras importantes.
Salud: Vas a sentirte más fuerte, con energía renovada, aunque deberás tener cuidado con los accidentes, sobre todo los que ocurren por imprudencia o practicar deportes extremos.
Conejo
Trabajo: Este es un año para reforzar lo aprendido y poner límites claros a personas invasivas.
Dinero: Cuida tus recursos y evita prestar dinero a personas poco confiables o familiares lejanos.
Salud: Tu enfoque debe ser la sanación emocional. La meditación será tu mejor medicina.
Dragón
Trabajo: El Caballo de Fuego encenderá tu ambición y te empujará a explorar nuevos objetivos profesionales. A su vez, será el momento de hacer un emprendimiento o cambiar de carrera.
Dinero: Deberás confiar en tu intuición, para poder tener buenos resultados económicos. Las apuestas podrían ser de gran ayuda.
Salud: El gran riesgo es el agotamiento. Tu deseo de brillar puede hacer que olvides descansar, afectando tu corazón y circulación.
Serpiente
Trabajo: Será un año de transformación. Tu sabiduría será valorada en medio de los demás. Buen momento para estudios superiores o especializaciones.
Dinero: Tu intuición financiera estará afilada. Verás oportunidades donde otros sólo ven problemas. Las inversiones a mediano plazo son muy favorables.
Salud: Cuida tu piel y evita el sedentarismo. El movimiento del Caballo te exige actividad física para no estancarte.
Caballo
Trabajo: Eres el protagonista del horóscopo, lo que te traerá energías positivas. Te potenciará a ser un buen líder, pero debes tener cuidado con llegar a ser arrogante, ya que el exceso de confianza puede crear enemigos.
Dinero: Año de altos y bajos extremos. Evita hacer gastos innecesarios.
Salud: Afectará el sistema cardiovascular y la vista. No ignores las señales de fatiga. El autocuidado será tu prioridad para no colapsar.
Cabra
Trabajo: El Caballo es tu protector y socio natural. Te sentirás inspirada y creativa. Es un excelente año para las artes, la comunicación y las relaciones públicas.
Dinero: La estabilidad llegará a través de socios o pareja. No tendrás que luchar sola para tener dinero.
Salud: Tu bienestar emocional es la clave. Evita dramas familiares que frenen tu energía. El contacto con la naturaleza te revitalizará profundamente.
Mono
Trabajo: Será un año divertido. Tu mentalidad te permitirá tomar los cambios mejor que nadie.
Dinero: Este año no enfrentarás mayores dificultades económicas, solamente tendrás problemas para ahorrar y administrar mejor tus ingresos.
Salud: Cuidado con los excesos de alimentación y fiesta. El hígado y el sistema digestivo podrían reclamar ante tanta actividad social.
Gallo
Trabajo: El desorden irritará tu perfeccionismo. Tendrás que aprender a trabajar bajo presión.
Dinero: Mantén las cuentas claras. Cuidado con los mal entendidos.
Salud: Presta atención a tu sistema respiratorio y las alergias. El aire libre te hará bien, evita los cambios de temperatura.
Perro
Trabajo: Te irá bien. Tu lealtad será compensada con un año estable y confianza de tus superiores.
Dinero: Tendrás un año protegido. No te faltará el dinero.
Salud: Necesitas actividad física. Salir a correr o practicar deportes en equipo te ayudará a mantener el equilibrio.
Cerdo
Trabajo: Sentirás mucha presión. El ritmo del año puede resultar abrumador. Enfócate en una tarea a la vez y no trates de competir con los demás.
Dinero: Cuidado con los gastos hormiga. Este es un año para disfrutar lo que tienes, no para las deudas.
Salud: Mantente hidratado y realiza actividades en el agua para contrarrestar el exceso de fuego del año serían de mucha ayuda.
