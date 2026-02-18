A los 95 años: Fallece legendario actor internacional recordado por su papel en “El Padrino”

El pasado lunes falleció a los 95 años Robert Duvall, quien brilló en papeles como la película El Padrino o Apocalipsis Now. La noticia fue informada por su esposa, quien detalló que el intérprete murió en su hogar, rodeado de sus familiares.

Robert Duvall era una estrella de Hollywood en la década de los 70’, saltó a la fama al interpretar el personaje del abogado de la mafia en El Padrino I (1972), El Padrino II (1974) y el coronel obsesionado por el surf en Apocalipsis Now (1979).

Debutó en el cine con la película «Matar a un ruiseñor» en 1962. Después mantuvo su actuación en papeles televisivos. Su personaje como consejero de la familia Corleone en la saga de El Padrino, le dio su primera nominación al Oscar y lo lanzó a la fama internacional.

Su frase «Me encanta el olor del napalm por la mañana» se convirtió en una de las más célebres en la historia del cine. Además de un Oscar, alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes en la Casa Blanca.

El mensaje de la familia

Mediante un comunicado, su esposa Luciana Duvall, que es actriz y cineasta argentina, entregó un tierno mensaje.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo«, destacó la esposa de Duvall, quien detalló que la dedicación al arte de su marido dejó al público «algo duradero e inolvidable».

Las últimas apariciones en pantalla

Robert Duvall apareció por última vez en las pantallas de la plataforma de Netflix.

Entre ellas estuvieron los filmes estrenados en 2022 «Hustle», “Garra” y “The Pale Blue Eye”.

En 2009, Duvall había hablado sobre su futura muerte, insinuando lo siguiente:

«En mi funeral digan lo que quieran. Siempre dicen cosas buenas y los enemigos se convierten en amigos. Nunca he hecho demasiado daño a mucha gente, así que espero que digan cosas buenas».

