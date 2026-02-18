A dos semanas de dar a luz: Emilia Dides revela si participará o no en la Gala de Viña del Mar

Emilia Dides, ex Miss Chile, apareció esta mañana en el matinal de Canal 13, Tu Día. Compartió con Priscilla Vargas, Michelle Adam y Nelson Beltran. Tras haberse convertido en madre por primera vez, la modelo estuvo 17 días fuera del círculo del espectáculo, hasta hoy, que reapareció durante la programación del matinal.

Pero una de las incógnitas que todavía no respondía la actual Reina de Viña, era si su participación estaba confirmada, o no, a la televisada alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar. A lo cual, la modelo respondió sin apuros.

¿Asistirá o no?

Luego de las especulaciones, confirmó que sí asistirá para deslumbrar con su experiencia en el modelaje y, además, estará acompañada de su pareja, Sammis Reyes.

Su participación en la famosa alfombra roja, sería uno de sus primeros proyectos en su nueva faceta como mamá.

“Voy a estar en la alfombra roja, estoy emocionada”, señaló. En esa misma línea, adelantó que el traje escogido para desfilar estará en manos del diseñador colombiano Fernando Marín.

«Es la primera vez que salgo a trabajar después de dar a luz, estoy muy feliz porque nuevamente fui invitada a la gala y me gustaría sorprender con otro estilo de vestido, en otra faceta«, afirmó.

La ex Miss Chile dio a luz a finales de enero. Su publicación en Instagram mostrando a la bebé confirmaría el nacimiento de Mía Ignacia, su hija junto a Sammis Reyes. A pesar de los inconvenientes que tuvo durante el parto, todo ocurrió correctamente. Según reveló, la bebé es “muy tranquila” y están felices con su llegada.

“Nuestra gorda es muy tranquila, es todo lo contrario a nosotros, nosotros somos la intensidad y ella es la calma. Amo que sea esa paz«, comentó.

Con ello, el matinal confirma la asistencia de los dos rostros del espectáculo que han causado revuelo en el internet por su relación.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google