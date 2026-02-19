¿Inspirado en 1920?: Julianno Sosa estrenó su álbum «Querían Perreo? (Vol. 2)» con ambicioso proyecto audiovisual

El cantante urbano Julianno Sosa sorprendió a sus fanáticos con un estreno inédito. Se trata de su nuevo álbum «Querían Perreo? (Vol. 2)» que lanzó este miércoles. El artista lanzó el proyecto con una película en su canal de YouTube.

El nuevo proyecto del artista cuenta con colaboraciones de destacados artistas del género. Entre ellos, Loyaltty, Standly, Jairo Vera, Bayriton, King Savagge, Gino Mella y Lleflight.

Julianno Sosa lanzó su nuevo álbum “Querían Perreo? Vol. 2”, un trabajo conceptual que mezcla reggaetón con una narrativa cinematográfica y una estética inspirada en los años 20, dando forma a una de las apuestas más ambiciosas de su trayectoria.

Bajo la dirección de Xipen y con producción de SOSA MAFIA, el proyecto entrega un universo visual dividido en capítulos. En estos, el poder, la lealtad y los negocios se cruzan en una trama marcada por traiciones y alianzas. La propuesta, con guiños a la mafia clásica y el cine noir, conecta cada canción como parte de una narrativa cinematográfica.

En el relato, Julianno Sosa regresa a la ciudad convertido en un empresario consolidado, despertando respeto y también rivalidades.

Antiguos conflictos reaparecen y el control vuelve a estar en juego, pero esta vez el protagonista conoce las reglas y se anticipa a cada movimiento. El desenlace lo muestra reafirmando su liderazgo junto a su círculo cercano, abriendo así una nueva etapa en su camino artístico.

En la parte musical, Julianno Sosa trabajó con destacados productores y beatmakers de la escena nacional. Tales como 19Benzz, Mateo On The Beatz, Ag Daddy, Benjaki y Distobal.

