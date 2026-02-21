«Se la dedico a ellos»: Daniel Fuenzalida rindió homenaje a Negro Piñera y Andrés Caniulef en la Gala de Viña

La noche de este viernes se vivió la antesala del gran evento, la Gala de Viña, antes del Festival de Viña del Mar, que comienza este domingo. Los famosos del espectáculo se lucieron con sus mejores looks, en su paso por la alfombra roja.

Uno de ellos fue Daniel Fuenzalida, nuestro querido ex Huevo. El comunicador sorprendió al desfilar por la alfombra roja junto a su colega en El Medio Día, Pamela Leiva.

Daniel Fuenzalida rindió homenaje a Negro Piñera y Andrés Caniulef en la Gala de Viña

Tras pasar por la alfimbra roja, Daniel Fuenzalida y Pamela Leiva llegaron a hablar con José Antonio Neme, quien, automáticamente bromeó con el animador. Lo primero que le preguntó fue si registró a la «gala de las galas«.

«Sabía que venía esta talla. No, no he inscrito gala.cl«, respondió Daniel Fuenzalida.

Eso sí, antes de seguir con la entrevista, decidió interumpir y tomarse un minuto: «Quiero, con todo este público, rendir un homenaje en esta Gala a dos personas muy importantes de nuestro espectáculo«.

«El año pasado estuve con él en esta Gala y ya no nos acompaña, que es Miguel ‘Negro’ Piñera, a quién le doy un beso al cielo», expresó Daniel Fuenzalida.

En esa misma línea, continuó con sus palabras: «El otro es mi querido amigo Andrés Caniulef, que seguramente estaría trabajando y, por supuesto, comentando esta gala».

«Para los dos, un beso tremendo. Esta Gala se la dedico a ellos«, cerró Daniel Fuenzalida, sobre los rostros del espectáculo que fallecieron recientemente.

«Me sumo, por supuesto, a tus palabras«, señaló Neme, antes de seguir con la entrevista a Pamela Leiva.

También puedes ver en RadioActiva: Luis Mateucci cuestionó a Di Mondo por su exposición mediática en la Gala de Viña 2026: “Se quiere colgar a todo el mundo”

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google