Luis Mateucci cuestionó a Di Mondo por su exposición mediática en la Gala de Viña 2026: “Se quiere colgar a todo el mundo”

Luis Mateucci abordó directamente la polémica que enfrenta Di Mondo tras la demanda que presentó contra Mega y entregó una opinión sin matices durante la Gala de Viña 2026. En plena alfombra roja, el argentino respondió a las consultas y apuntó a lo que, a su juicio, motiva la sobreexposición del influencer.

Luis Mateucci sobre caso Di Mondo

“Como lo dejó el pololo, está buscando pantalla y se quiere colgar a todo el mundo”, afirmó, vinculando el momento sentimental de Di Mondo con su presencia en distintos programas.

Mateucci también cuestionó lo que considera incoherencias en su discurso. “Lo vi ahora que lo odiaba el Sergio Rojas y ahora fue al programa del Sergio Rojas. O sea, está buscando, está rasguñando cámara”, lanzó, reforzando su postura crítica.

Pese al tono de sus declaraciones, el exchico reality marcó un límite y dejó la decisión en manos del propio involucrado. “Está bien, no creo que sea la manera correcta, pero es válido también, es problema de él”, cerró.

Con estas palabras, Mateucci instaló el debate en plena semana festivalera y sumó un nuevo capítulo a la controversia que rodea a Di Mondo, justo cuando el espectáculo y la polémica conviven en el epicentro mediático del verano.

