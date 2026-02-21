¿Ya la escuchaste?: Dubai, el reencuentro entre Jairo Vera y Jere Klein llegó hasta el número 1 en tendencias

El artista chileno Jere Klein presenta “Dubai”, nuevo adelanto de su próximo disco JEREMÍAS, que verá la luz en marzo y marcará un punto de inflexión en su carrera.

El artista urbano ya ha lanzado algunos de los temas que aparecerán en el álbum final, como «No me Digas«, «Demoniaka» o «Tu y Yo«.

Dubai, el reencuentro entre Jairo Vera y Jere Klein llegó hasta el número 1 en tendencias

Tras conflictos personales, Jere Klein y Jairo Vera dejaron de lado sus diferencias y se juntaron en «Dubai». El estreno alcanzó el #1 en Tendencias de YouTube en Chile, #2 en Argentina y Uruguay, suma cerca de 6 millones de reproducciones en la plataforma y lidera Spotify Chile como la canción más escuchada.

El single concreta el esperado reencuentro con Jairo Vera, tras tres años de caminos separados. Según Jere, la colaboración surgió de manera natural, impulsada por la historia compartida y la conexión artística que ambos mantienen. En estudio, asegura, la química se mantuvo intacta, pero con mayor madurez y ambición.

En lo musical, “Dubai” combina deseo y nostalgia en una experiencia sensorial que, aunque ambientada en un escenario de lujo, pone el foco en la conexión emocional y en la huella que deja un encuentro intenso.

El videoclip, concebido como parte de la narrativa de JEREMÍAS, apuesta por una estética de alto impacto. Además funciona como un cortometraje que refuerza la identidad del proyecto.

El lanzamiento es la antesala del trabajo más personal del artista, donde promete mostrar una faceta más íntima y honesta. De cara a 2026, Jere Klein proyecta una gira internacional con un concepto inmersivo, buscando consolidar el alcance global del reggaetón chileno.

