“Está destrozado por dentro”: El complejo momento que estaría viviendo José Antonio Neme en medio de la Gala del Festival de Viña

Un complicado escenario personal estaría enfrentando José Antonio Neme en medio de su participación en la Gala de Viña 2026. Así lo dio a conocer Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, donde entregó detalles de una conversación privada que sostuvo con el periodista.

Según relató la opinóloga, Neme la llamó para contarle la delicada situación que afecta a su mascota. “Resulta que recibí un llamado de José Antonio y su perrito, que es igual a mi perrita Asia, está súper complicado. Está viviendo lo mismo que le pasó a Asia”, comentó Barrientos, visiblemente afectada.

El complicado momento que atraviesa Neme en el marco de la Gala del Festival de Viña

Pese al complejo estado de salud del animal, el conductor debió cumplir con sus compromisos laborales y viajar a la Región de Valparaíso para integrarse a las actividades del certamen. “Entonces él, entre lágrimas, tuvo que hacer sus maletas el día de ayer para poder trasladarse hoy a Viña”, agregó la panelista.

Barrientos sostuvo que el periodista no atraviesa su mejor momento anímico. Explicó que el perro es parte fundamental de su familia y que incluso le habría preguntado si existía alguna posibilidad de que lograra sobrevivir.

Mientras permanece en Viña del Mar, Neme dejó a su mascota al cuidado de su madre. La modelo aseguró que el comunicador no tenía margen para ausentarse. “A José Antonio no le quedó de otra que apretar el corazón, tomar la maleta y con contrato firmado no podría tirar licencia. Dijo ‘con qué cara iba una licencia psiquiátrica, porque no me puedo concentrar en lo que estoy hablando. Estoy superado con la situación que me está afectando en la casa’”, reveló.

Finalmente, Barrientos fue enfática sobre el estado emocional del periodista: “Su situación anímica en este momento no es la mejor y lo ha tenido que afrontar una situación de festival con todo el ánimo arriba (…) Ese hombre está destrozado por dentro”.

