“Escucho los gritos de terror”: El fuerte relato de Francisco Saavedra tras grave accidente que vivió su hija a los dos años

Francisco Saavedra fue el primer invitado de la nueva temporada del podcast “Mamá por siempre”, conducido por María Luisa Godoy, instancia en la que comentó uno de los episodios más angustiantes que ha vivido en su faceta como padre.

Recordemos que el rostro de Canal 13 se convirtió en papá en 2022 con el nacimiento de su hija Laura y en 2023 con su hijo Emilio. Ambos junto a su pareja, Jorge Uribe, con quien mantiene unión civil desde el año 2018.

Durante la conversación, el animador recordó el pánico que pasó tras un delicado accidente que sufrió su hija Laura cuando tenía apenas dos años, hecho que marcó su manera de enfrentar la seguridad de los niños.

“Escucho los gritos de terror”

El hecho había ocurrido en la casa de su madre, donde la menor se encontraba cerca de una piscina que no contaba con rejas de protección.

Según contó, la niña se subió a un auto eléctrico de juguete cerca del borde de la piscina. “Apretó el acelerador y se fue directo”, recordó.

Justo en ese momento, el conductor se encontraba en la cocina, donde escuchó los gritos del accidente. Su madre y su hermana estaban al cuidado de la menor, que por suerte pudieron auxiliarla inmediatamente.

“Mi mamá agarrada de las mechas, la saca y Laura, gracias a Dios, y a que tenía nociones de natación, logra salir y respirar cuando está fuera”, comentó.

Lo bueno es que su hija no tuvo consecuencias físicas graves ni generó un trauma, pero sí tuvo un fuerte impacto en él, especialmente al visitar casas que cuentan con piscinas sin medidas de seguridad. “Soy de los que preguntan: “Oye, ¿tienes piscina? ¿Tiene reja?”, confesó.

“Me da terror que les pase algo. En el tema de la seguridad soy súper exagerado, incluso maniático”, reconoció. Actualmente, la menor asiste a clases de natación.

Con ello, el animador entregó un mensaje clave. “Mi consejo es que, desde guagua, si tienen la posibilidad, los metan a cursos de natación. Es la única manera de evitar un accidente que perfectamente pudo haberse evitado”, finalizó.

La entrevista completa se encuentra disponible en las plataformas de TVN, a través de TVN.cl, TVN Play y su canal oficial de YouTube.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google