Pancha Merino responde a imágenes que muestran el deplorable estado del departamento que compartía con su ex pareja

La actriz Pancha Merino volvió a sonar en el mundo de la farándula. Esta vez, por la difusión de imágenes que muestran el mal estado del departamento que compartía con su ex pareja, Andrea Marocchino.

La viralización ocurrió en el transcurso del podcast “Modo Cahuin”, espacio que se comenta del espectáculo chileno “sin censura, sin maquillaje y sin miedo”, según indica en la descripción del programa. El panel está compuesto por Daniella Campos, Claudia Schmitd, Luis Sandoval y Camila Nash.

Es en ese momento en que las imágenes se tomaron las redes sociales, y la actriz se refirió a las acusaciones por las condiciones en que habría dejado el lugar.

La respuesta de Pancha Merino

En las imágenes difundidas se observan espacios como la cocina, el baño y el balcón en evidente estado de suciedad.

Frente a ello, la actriz aseguró que su ex pareja debía encargarse de la limpieza final, y que fue un acuerdo mutuo tras su separación. Según explicó, ella dejó el inmueble un viernes, mientras que Marocchino lo hizo el lunes siguiente.

“Quedamos en que él le pagaba a la conserje para que limpiara porque él tenía más de la mitad de los muebles de la casa”, dijo.

“Él tenía muchas más cosas que yo por sacar, por lo tanto, él quedó de limpiar”, reiteró. En su defensa, Merino apuntó a un problema con los pagos relacionados con el cierre del arriendo. Su ex pareja habría entregado cheques que posteriormente fueron objetados. “El tema es que entregó cheques que están con firma disconforme y la dueña se enojó”, mencionó.

Con estas declaraciones, Pancha Merino buscó desligarse de responsabilidades frente a las críticas tras la difusión de las imágenes, insistiendo en que existía un acuerdo claro respecto a quién debía dejar el departamento en aptas condiciones.

Asimismo, mostraron las imágenes donde se puede ver cómo quedó el inmueble: desordenado, lleno de productos y hasta un arenero de gato sucio.

Daniella Campos manifestó, mientras se mostraban las fotos que “Así entregaron este departamento millonario. Incluso lo dejaron abandonado como si alguien hubiera salido corriendo de la casa. Hasta el arenero del gato, no limpio, sucio”.

“Esto es una venganza de Francisca Merino a Andrea Marocchino”, reveló Claudia Schmidt.

Revisa las imágenes

