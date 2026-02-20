Del reality a la música y la corona: La White Latina estrenó sencillo junto a Magic en el Beat y confirmó participación en Miss Chile

Agustina Cabañas, conocida en las redes como La White Latina, sorprendió a sus seguidores con un estreno inédito, parte de su próximo EP. Se trata de «Porno emocional«, creada por uno de los productores más reconocidos de Chile, Magic en el Beat.

La White Latina lleva años en la música, pero se hizo reconocida en nuestro país por su paso por el reality El Internado, al que entró tras la votación del público.

La White Latina estrenó sencillo junto a Magic en el Beat y confirmó participación en Miss Chile

Tras su paso por “El Internado” de Mega, La White Latina inicia una nueva etapa con el lanzamiento de “Porno emocional”, el primer adelanto de su próximo EP. La canción marca un giro hacia una propuesta más íntima y provocadora dentro del urbano y el pop alternativo.

El single aborda una de las tensiones más presentes en las relaciones actuales: la exposición de la intimidad sin empatía. Con una narrativa directa y sensible, la artista reflexiona sobre cómo lo personal puede transformarse en espectáculo, planteando una crítica a la deshumanización emocional.

La producción estuvo a cargo de Magic en el Beat —colaborador de Bad Bunny— y también, de Pirexx, aportando una sonoridad contemporánea que refuerza el concepto del tema. Según la propia cantante, la canción nace de una experiencia personal y busca convertir la vulnerabilidad en una declaración artística.

A este regreso musical se suma un nuevo desafío: su participación en el certamen Miss Chile, ampliando su presencia pública en un momento clave de consolidación creativa.

La chilena buscará competir por la corona y representar a nuestro país en el extranjero.

