«Él era mi hombre…»: Pamela Díaz se sinceró sobre el comentado abrazo con Jean-Phillipe Cretton en la Gala de Viña

Uno de los momentos más comentados de la Gala de Viña, ocurrió no en la alfombra roja, sino en el backstage. Detrás de cámaras, se logró registrar el momento en el que se encontraron Pamela Díaz y Jean-Phillipe Cretton.

Cabe recordar que ambos tuvieron una larga e intensa relación, que terminó en 2023. Además, han salido rumores que vinculan recientemente al animador con la que sería su nueva pareja.

Pamela Díaz se sinceró sobre el comentado abrazo con Jean-Phillipe Cretton en la Gala de Viña

Pamela Díaz estrenó su nuevo programa de YouTube, Díaz en Viña, donde cubrirá todo lo relacionado al Festival de Viña del Mar. En su primer capítulo, se refirió a la antesala del certamen, la Gala de Viña.

Cuando abordaron su abrazo con Cretton, la Fiera comentó: «Yo soy muy buena ex, hay algunos que no me saludan, pero hay respeto. Nadie termina bien con sus parejas feliz de la vida, después pasa el tiempo y uno dice ‘¿en qué me sirvió? ¿en qué me ayudó?’«.

«Hay un respeto si igual estuvimos cuatro años juntos, hicimos familia juntos. Él era mi hombre y yo era su mujer, nos decíamos. Ahora tenemos respeto, buena onda, cada uno está feliz«, explicó Pamela Díaz.

En el panel del programa, le señalaron que quizás Jean-Philippe Cretton no la había superado, por el carácter del abrazo. Sin embargo, Pamela Díaz señaló que eran siempre así: «Yo terminé una relación muy linda que para mí fue muy bacán«, comentó.

«¡Ya, cortemos el tema! Porque al final no corresponde, capaz que él esté pololeando y yo acá pelando haciéndome la linda«, comentó finalmente, para desviar el tema.

